موعد مباراة نانت مصطفى محمد ضد لوريان في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

يواجه فريق نانت بقيادة محترفنا المصري مصطفي محمد منافسه لوريان اليوم علي ملعب ستاد دو موستوار ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز .

موعد مباراة نانت ضد لوريان في الدوري الفرنسي



تقام اليوم الاحد مباراة نانت ضد لوريان في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة beIN Sports Connect

ويسعى فريق نانت بقيادة مدربه ميجل كاردوسو لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لتحسين مركزه في جدول الترتيب والمنافسة علي الدخول للمربع الذهبي في بطولة الدوري الفرنسي.

وفي نفس السياق يدخل مهاجمنا المصري مصطفي محمد المباراة بطموحات عالية بعد تسجيله هدف المباراة الماضية امام اولمبياكوس اليوناني في بطولة الدوري الاوروبي .



ويحتل نانت المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 6 نقاط جمعهم في 6 مباريات بينما يحتل لوريان المركز الخامس في ترتيب ليج1 برصيد 13 نقطة.