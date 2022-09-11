أخبار السوشيال: فرج عامر يكشف عن مصير كهربا فى الأهلى .. و علي ربيع ينشر فيديو له بعد انفصاله عن زوجته الثانية

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

اعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، ان النادى الاهلى لن يستغني او يعير كهربا نهائيا وان اللاعب مستمر مع الفريق و لن يخذل كهربا فيما يخص الغرامة .

نشر الفنان على ربيع ، فيديو له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام ”.

وظهر على ربيع فى الفيديو وهو يلعب على الدرامز على اغنية “كفايه كدب بقي كفايه غدر بقي ”.

وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، رسالة غامضة نشرها عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيديو للفنان الكبير كاظم الساهر يظهره فيه وهو يتحرك بشكل صعب ، الأمر الذى دفع الجمهور للاعتقاد أن القيصر يعيش بقدم صناعية .