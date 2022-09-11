بأغلب البنوك.. سعر الريال السعودي اليوم 11 سبتمبر في مصر

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022، ببداية التعاملات البنكية الصباحية مستوى مستقر بحسب أخر تحديثات سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك، لم يتحرك سعر الريال السعودي أمام الجنيه منذ آخر مستوى له في نهاية تعاملات الخميس الماضي، حيث لازال يسجل سعر الريال السعودي نحو 5.12 جنيه للشراء و5.14 جنيه للبيع.

ويأتي ذلك تزامنًا مع بدء عودة السوق المصرفي المصري للعمل بعد العطلة الأسبوعية، ويرصد التقرير التالي أسعار صرف العملة السعودية في عدد من البنوك، وفقًا لشاشات التداول اللحظية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبوظبي الأول

وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك أبو ظبي الأول اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022 نحو 5.10 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري بمستهل تعالمات اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022 نحو 5.11 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي

فيما بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022 نحو 5.11 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

سعر ريال السعودية في بنك مصر

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022 نحو 5.11 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في مصر

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وسجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، في بنك البركة، اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022 نحو 4.99 جنيه للشراء، و 5.13 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي

وفي بنك العربي الإفريقي، وصل سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022 نحو 4.99 جنيه للشراء، و 5.16 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

وفي بنك بنك كريدي أجريكول مصر، سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022 نحو 5.09 جنيه للشراء، و 5.15 حنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

فيما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022 نحو 5.11 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك بلوم مصر

فيما حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم مصر، مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022 نحو 5.11 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.