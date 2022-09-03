ارتفاع سعر صرف الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع

ارتفع سعر الريال السعودي ، مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ويقدر ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنحو قرش واحد ، و ذلك وفقا لما نشره البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني.

ارتفاع سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي .. شهدت أسعار صرف الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع الماضي استقرارا ، و انتهى الأسبوع بـ ارتفاع سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري بنحو قرش واحد، وفقا للبنك المركزي المصري.

سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه



سعر صرف الريال السعودي الأحد 28 أغسطس 2022

سجل الريال السعودي 5.09 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع، وفقا لما أعلنه البنك المركزي.

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سعر صرف الريال السعودي الخميس 1 سبتمبر 2022

سجل الريال السعودي 5.10 جنيه للشراء، و 5.13 جنيه للبيع، وفقا لما أعلنه البنك المركزي.

