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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع سعر صرف الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع

الريال السعودى
الريال السعودى

ارتفع سعر الريال السعودي ، مقابل الجنيه  المصري بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ويقدر ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنحو قرش واحد ، و ذلك وفقا لما نشره البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني.

 

ارتفاع سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي .. شهدت أسعار صرف الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع الماضي استقرارا ، و انتهى الأسبوع بـ ارتفاع سعر صرف الريال السعودي  أمام الجنيه المصري بنحو قرش واحد، وفقا للبنك المركزي المصري.

سعر بيع وشراء الريال السعودي اليوم الجمعة 2-9-2022

أسعار العملات الأجنبية والآسيوية والعربية.. تستقر فى السوق المصري .. الدولار يسجل 19.24 للبيع .. الريال السعودي بـ 5.11 جنيه .. الذهب عيار 21 يتخطى 1100جنيه

سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه


سعر صرف الريال السعودي الأحد 28 أغسطس 2022

سجل الريال السعودي 5.09 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع، وفقا لما أعلنه البنك المركزي.

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سعر صرف الريال السعودي الخميس 1 سبتمبر  2022

سجل الريال السعودي 5.10 جنيه للشراء، و 5.13 جنيه للبيع، وفقا لما أعلنه البنك المركزي.
 

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