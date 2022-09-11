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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يوفنتوس يسعى لاستعادة توازنه أمام ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي .. الليلة

فريق يوفنتوس
فريق يوفنتوس

يلتقي فريق يوفنتوس مع نظيره ساليرنيتانا، اليوم، الأحد، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة مديره الفني ماسيليمانو أليجري، لاستعادة توازنه بتحقيق الفوز على ساليرنيتانا، في مباراة اليوم، وتحسين وضعه في جدول ترتيب المسابقة.

وكان يوفنتوس تعادل مع فيورنتينا بهدف لمثله في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإيطالي، كما خسر أمام باريس سان جيرمان 2-1 في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

على الجانب الآخر، يطمح فريق ساليرنيتانا، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام يوفنتوس في مباراة اليوم، لتأمين تواجده بمنطقة وسط الجدول.

يذكر أن آخر مباراة جمعت يوفنتوس وساليرنيتانا، كانت في الدور الثاني من مسابقة الدوري الإيطالي، الموسم الماضي، وفاز يوفنتوس 2-0.

ترتيب يوفنتوس وساليرنيتانا:

يحتل فريق يوفنتوس المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد ساليرنيتانا في المركز العاشر بـ 6 نقاط.

 

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