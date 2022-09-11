رئيس الوزراء الأوكراني: التدخل العسكري الروسي تسبب في أضرار بأكثر من 340 مليار دولار

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إن التدخل العسكري الروسي تسبب لأوكرانيا في أضرار بأكثر من 340 مليار دولار حتى أمس، وهو ما أكده البنك الدولي.

وأضاف شميهال - في منتدى يالطا للاستراتيجية الأوروبية في كييف، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الأحد - "حتى الآن، بلغ إجمالي الأضرار التي أكدها البنك الدولي أكثر من 340 مليار دولار أمريكي، فيما قدر المبلغ الضروري لإعمار البلاد بحوالي 105 مليارات دولار أمريكي.. وسيتغير المبلغ مع استمرار التدخل العسكري".

وأوضح شميهال، أثناء إجابته على أسئلة خلال المنتدى، أن عمليات التدمير مستمرة للأسف، ومن الواضح أننا سنطلب مزيدا من الدعم، مشدداً على ضرورة أن تكون أصول روسيا المصادرة هي المصدر الذي يحظى بأولوية قصوى لتمويل إعمار أوكرانيا، وليس فقط ميزانية الدولة لأوكرانيا والدعم الدولي.

ودعا إلى اعتماد تشريعات وطنية للنظر في إمكانية وجود اتفاق أو تشريع دولي من شأنه أن يجعل من الممكن إنشاء نظام أمني جديد في العالم، كي يفهم المعتدي أنه سيدفع ثمن عدوانه غير المبرر.

يذكر أن منتدى يالطا للاستراتيجية الأوروبية هو مؤتمر سنوي دولي للسياسيين ورجال الأعمال الأوكرانيين والأجانب، تأسس عام 2004 ليلتقي القادة السياسيين ورجال الأعمال لتعزيز تنمية أوكرانيا ودعم تطلعات التكامل الأوروبي.