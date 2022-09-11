عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 334 حالة تعد على أملاك الدولة بالأقصر

إزالة مخالفات البناء
إزالة مخالفات البناء

أعلنت محافظة الأقصر بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي تستمر في خلال الفترة من 10 حتى 29 سبتمبر 2022، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أراضي أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.


وأوضح أحمد الطيب مدير عام أملاك الدولة بمحافظة الأقصر، أنه خلال المرحلة الأولى من الموجة 20 التي تمت في الفترة من 13 أغسطس الماضي واستمرت حتى 1 سبتمبر ، تم إزالة عدد 334 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وبناء مخالف وتنظيم.
 

تقاليد متوارثة .. 35 صورة ترصد طقوس ليلة حنة العريس في الأقصر

معلمون ينظفون مدرستهم بأنفسهم في الأقصر.. ومواطنون يعترضون: بتضيعوا حقكم

ومن جانبه أوضح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن هناك تنسيقا بين الجهات الأمنية وكافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية لاستئناف العمل في المرحلتين الثانية والثالثة من الموجة 20، مؤكدا أن الدولة لن تسمح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف مرة أخرى وستواجه بكل حزم وحسم أي محاولات للتعدي في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

الأقصر محافظة الاقصر الأراضى الزراعية البناء المخالف إزالة التعديات اراضي املاك الدولة استرداد اراضى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو مخدتش الـ100 جنيه.. كيفية تقديم تظلمات التموين 2022 للدعم الاستثنائي؟

هدية لـ مرتضى منصور| الهلال يدرس منح مكافأة كأس سوبر لوسيل للزمالك

انهيار الذهب.. هبوط تاريخي في الأسعار وعيار 21 يفقد 90 جنيهًا

أب يحذر الأسر من حمل أطفالهم لزجاجات المياه بسبب هذه الحادثة

أول ظهور إفريقياً|خناقة شوارع بين ثنائي فيوتشر عقب التعادل أمام بول الأوغندي

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. تظهر اليوم كن أول الحاصلين عليها

علشان ناجح بيهاجموني ويشتكوني.. مفاجأة جديدة عن قضية مجدي عبدالغني |فيديو

خليني ساكتً .. فرج عامر يوجه رسالة غامضة | شاهد

ترشيحاتنا

بتخفيضات 20%.. أسعار البيض بمنافذ وزارة الزراعة

وفقا للقانون ..ضوابط تقديم طلب إنهاء المنازعات الضريبية

داخل المستشفى وخلال تأدية عمله.. تفاصيل الاعتداء على طبيب مستشفى ههيا بالشرقية

بعد حادثة البحر المتوسط.. الاحتلال الإسرائيلي يعلن سقوط مسيرة جديدة

لماذا يعد دخول أوكرانيا إيزيوم أكبر من مجرد انتصار عسكري

الضأن بـ 135 جنيها.. أسعار اللحوم والكبدة بالأسواق اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيع فتلة شاي استخدمتها ملكة بريطانيا مقابل «229 ألف جنيه»

تقاليد متوارثة .. 35 صورة ترصد طقوس ليلة حنة العريس في الأقصر

شاهد أجمل 10 نساء في العالم .. بيلا حديد الأولى

مدير لوكاندة أمريكية يصور النزلاء عُراة .. لن تصدق أين أخفى الكاميرا

فيديو

بعد عام واحد فقط .. انفصال على ربيع عن زوجته الثانية

موكب أسطوري وحصة بـ ربع مليون جنيه.. شاهد عجائب التعليم في زمن الفيسبوك

مادة كارثية في صلصة الطماطم تسبب أمراضًا خطيرة |فيديوجراف

محمد صبحي حاربني لأني قولت لا.. سبب اختفاء عبير صلاح الدين مع ونيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

تحتمس الثالث .. الملك الإمبراطور

إلهام أبو الفتح

وأين ضوابط الشوسيال ؟

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ