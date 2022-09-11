إزالة 334 حالة تعد على أملاك الدولة بالأقصر

أعلنت محافظة الأقصر بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي تستمر في خلال الفترة من 10 حتى 29 سبتمبر 2022، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أراضي أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.



وأوضح أحمد الطيب مدير عام أملاك الدولة بمحافظة الأقصر، أنه خلال المرحلة الأولى من الموجة 20 التي تمت في الفترة من 13 أغسطس الماضي واستمرت حتى 1 سبتمبر ، تم إزالة عدد 334 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وبناء مخالف وتنظيم.



ومن جانبه أوضح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن هناك تنسيقا بين الجهات الأمنية وكافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية لاستئناف العمل في المرحلتين الثانية والثالثة من الموجة 20، مؤكدا أن الدولة لن تسمح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف مرة أخرى وستواجه بكل حزم وحسم أي محاولات للتعدي في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.