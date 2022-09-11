غياب بنزيما.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة مايوركا

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي لمواجهة ريال مايوركا، المقرر لها في تمام الثانية ظهرا، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويفقد ريال مدريد لخدمات نجمه الأول كريم بنزيما في مباراة اليوم، بينما يتواجد البلجيكي إيدين هازارد أساسيا في تشكيل الملكي، أمام ريال مدريد.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : لوكاس فاسكيز : روديجر - ديفيد ألابا - ميندي.

خط الوسط : توني كيروس - داني سايبوس - فالفيردي.

خط الهجوم : إيدين هازارد - فينيسيوس جونيور - رودريجو.



ويسعى فريق ريال مدريد لتجقيق الفوز على ريال مايوركا في مباراة اليوم، لاستعادة صدارة الدوري الإسباني من برشلونة.

وكان ريال مدريد فاز على ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، خلف برشلونة متصدر الترتيب بـ 13 نقطة، بينما يتواجد ريال مايوركا، في المركز الـ 13 بـ 5 نقاط.