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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تعيين مارسيل كولر.. مدربو الأهلي عبر التاريخ.. إنفوجراف

كولر
كولر

عقد النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا اليوم، الإثنين، لتقديم  مارسيل كولر مديره الفني الجديد إلى وسائل الإعلام، بمقر النادي بالجزيرة، والذي سيقود الفريق خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

 

وكان النادي قد تعاقد مع مارسيل كولر لمدة موسمين قادمين ومعه ثلاثة معاونين، مدرب ومدرب أحمال ومحلل أداء.

وقال كولر خلال تقديمه بالمؤتمر الصحفي: أحب أن أوجه الشكر للجهاز الفني المكون من هارالد جامبيرلي، المدرب العام، تيزيان أندريس أندويا، مدرب أحمال، ياسين الميكاري، محلل الأداء والفيديو، سامي قمصان، المدرب، وميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى".

 

وبالتزامن مع تعاقد الأهلي مع كولر، يرصد موقع صدى البلد الإخباري، مدربو الأهلي عبر التاريخ في التقرير التالي:

جميل عثمان ، مختار التتش ، محمود لبيب ، حسين الفار، محمد الجندي ، مصطفى منصور ، فؤاد صدقي ، أحمد مكاوي ، عبده صالح الوحش ، عبد العزيز همامي ، فؤاد شعبان ، كيرتس بوث ، بيمبرل ،بال تيتكوس ، جون ماكبرايد ، ليوبيسا بروشتش، هورفاتيتش ، تاديتش.

هيديكوتي (1973–1980) كالوتشاي (1980–1982) الجوهري (1982–1984) دون ريفي (1984) ، السايس (1984–1985) ، الجوهري (1985–1986) ،طه إسماعيل ، جيوف بتلر ، أنور سلامة ، ديتريش فايسه (1988–1989) ، مايكل إيفرت ، شوقي عبد الشافي ، ألان هاريس (1993–1995) ، راينر هولمان (1995–1997) ، راينر تسوبيل (1997–2000) ، هانس يورجن دورنر (2000–2001) ، مانويل جوزيه (2001–2002).

جو بونفرير (2002)، فتحي مبروك (2002) ، توني أوليفيرا (2002–2003) ، مانويل جوزيه (2003–2009) ، نيلو فينغادا (2009) ، حسام البدري (2009–2010) ، عبد العزيز عبد الشافي (2010) ، مانويل جوزيه (2011–2012) ، حسام البدري (2012–2013) ، محمد يوسف (2013–2014) ، فتحي مبروك (2014) ، جاريدو (2014–2015) ، عبد العزيز عبد الشافي (2015–2016) ، مارتن يول (2016) ، حسام البدري (2016–2018) ، باتريس كارتيرون (2018) ، مارتن لاسارتي (2018–2019) ، رينيه فايلر (2019–2020) ، بيتسو موسيماني (2020–2022) ريكاردو سواريش (2022-2022) مارسيل كولر (2022 - ).

النادي الأهلي مارسيل كولر ريكاردو سواريش مدربو الأهلي عبر التاريخ كولر

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