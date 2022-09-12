بدء مراسم تأبين الملكة إليزابيث في إدنبرة.. شاهد

وصل نعش الملكة إليزابيث الثانية، إلى كاتدرائية سانت جيل في العاصمة الاستكلندية إدنبرة، حيث رافق الملك تشارلز الثالث وأشقاؤه نعش والدتهم.

وبدأت مراسم تأبين الملكة إليزابيث والصلاة على جثمانها في كاتدرائية سانت جيل، بحضور الملك تشارلز الثالث، حيث سيرقد النعش 24 ساعة.

The Crown of Scotland is placed on Queen Elizabeth II's coffin in St Giles' Cathedral, Edinburghhttps://t.co/HZS7Wh3MV1 pic.twitter.com/Hce2MKYQjg — BBC News (UK) (@BBCNews) September 12, 2022

وسار الملك تشارلز الثالث والأميرة آن والأمير أندرو والأمير إدوارد، خلف نعش والدتهم إلى كاتدرائية سانت جايلز، مرتديا الزي العسكري.

جنازة رسمية

ومن المقرر أن يظل نعش الملكة إليزابيث الثانية حتى يوم الثلاثاء، ليتسنى للمواطنين تقديم تعازيهم الأخيرة.

وبعدها، سينقل جثمان الملكة إلى قصر باكنجهام في لندن، على أن يتم نقل النعش يوم الأربعاء إلى قاعة وستمنستر، حيث ستظل هناك 4 أيام للسماح للشعب البريطاني بتقديم تعازيهم.

#WATCH | Scotland: People thronged the streets of Edinburgh as Queen Elizabeth II's coffin & its procession slowly entered the Royal Mile.



(Source: Reuters) pic.twitter.com/m3Zf0SIG3S — ANI (@ANI) September 12, 2022

وأعلن قصر باكنجهام عن إقامة جنازة رسمية للملكة إليزابيث يوم 19 سبتمبر، حيث ستقام الجنازة بكنيسة وستمنستر، ثم تواصل الملكة رحلتها الأخيرة إلى "قلعة وندسور" حيث ستدفن.

كما دعت الحكومة البريطانية، الشعب إلى الوقوف دقيقة صمتا أمام منازلهم، الأحد المقبل، لإحياء ذكرى الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، وذلك قبل يوم من موعد جنازتها.

وكان الملك تشارلز الثالث تحدث أمام البرلمان البريطاني، قائلا إنه يشعر بثقل التاريخ" وإنه يعتزم اتباع "مثال" والدته.

وقال الملك في خطاب مقتضب "بوقوفي أمامكم اليوم.. لا يسعني إلا أن أشعر بثقل التاريخ الذي يحيط بنا ويذكرنا بالتقاليد البرلمانية الحيوية التي يكرس أعضاء المجلسين أنفسهم من أجلها".

وأكد أن الراحلة إليزابيث كانت "مثال التفاني الذي أنا مصمّم على اتباعه بإخلاص، بعون الله ومن خلال نصائحكم".