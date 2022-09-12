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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدء مراسم تأبين الملكة إليزابيث في إدنبرة.. شاهد

بدء مراسم تأبين الملكة
بدء مراسم تأبين الملكة إليزابيث الثانية في إدنبرة .. شاهد

وصل نعش الملكة إليزابيث الثانية، إلى كاتدرائية سانت جيل في العاصمة الاستكلندية إدنبرة، حيث رافق الملك تشارلز الثالث وأشقاؤه نعش والدتهم.

 

وبدأت مراسم تأبين الملكة إليزابيث والصلاة على جثمانها في كاتدرائية سانت جيل، بحضور الملك تشارلز الثالث، حيث سيرقد النعش 24 ساعة.

وسار الملك تشارلز الثالث والأميرة آن والأمير أندرو والأمير إدوارد، خلف نعش والدتهم إلى كاتدرائية سانت جايلز، مرتديا الزي العسكري.

 

جنازة رسمية

 

ومن المقرر أن يظل نعش الملكة إليزابيث الثانية حتى يوم الثلاثاء، ليتسنى للمواطنين تقديم تعازيهم الأخيرة.

وبعدها، سينقل جثمان الملكة إلى قصر باكنجهام في لندن، على أن يتم نقل النعش يوم الأربعاء إلى قاعة وستمنستر، حيث ستظل هناك 4 أيام للسماح للشعب البريطاني بتقديم تعازيهم.

وأعلن قصر باكنجهام عن إقامة جنازة رسمية للملكة إليزابيث يوم 19 سبتمبر، حيث ستقام الجنازة بكنيسة وستمنستر، ثم تواصل الملكة  رحلتها الأخيرة إلى "قلعة وندسور" حيث ستدفن.

كما دعت الحكومة البريطانية، الشعب إلى الوقوف دقيقة صمتا أمام منازلهم، الأحد المقبل، لإحياء ذكرى الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، وذلك قبل يوم من موعد جنازتها.

وكان الملك تشارلز الثالث تحدث أمام البرلمان البريطاني، قائلا إنه يشعر بثقل التاريخ" وإنه يعتزم اتباع "مثال" والدته.

وقال الملك في خطاب مقتضب "بوقوفي أمامكم اليوم.. لا يسعني إلا أن أشعر بثقل التاريخ الذي يحيط بنا ويذكرنا بالتقاليد البرلمانية الحيوية التي يكرس أعضاء المجلسين أنفسهم من أجلها".

وأكد أن الراحلة إليزابيث كانت "مثال التفاني الذي أنا مصمّم على اتباعه بإخلاص، بعون الله ومن خلال نصائحكم".

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