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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة ليس الأول.. بايرن ميونيخ بلا خسارة خلال 30 مباراة بدوري الأبطال

مباراة برشلونة وبايرن
مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ

فاز فريق بايرن ميونيخ الالماني بهدفين دون رد على نظيره برشلونة الإسباني ، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب أليانز آرينا، مقعل النادي البافاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

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جاء الهدف الأول من ركلة ركنية فى الدقيقة 50 لصالح فريق بايرن ميونيخ من جهة اليسار نفذها كيميش عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها لوكاس هيرنانديز برأسية من على القائم القريب سكنت يمين المرمى.

وأضاف بايرن ميونيخ الهدف الثاني في شباك برشلونة من تمريرة رائعة من جمال موسيالا وضعت ليروي ساني في إنفراد تام بالمرمى فسدد كرة رائعة سكنت أسفل يمين المرمى فى الدقيقة 54.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ الى 6 نقاط من فوزين فى صدارة المجموعة الثالثة ، بينما تجمد رصيد برشلونة عند ثلاث نقاط من فوز وهزيمة فى المركز الثاني .

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من دون خسارة 

و‏لم يتعرض فريق بايرن ميونيخ لأي خسارة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا منذ 2017

30 مباراة
0 هزيمة

ووجه البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة الإسباني رسالة خاصة لجماهير الفريق الكتالوني، عقب الخسارة أمام بايرن ميونيخ، في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.

وكتب ليفاندوفسكي عقب انتهاء مباراة بايرن ميونيخ وبرشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "كانت أمسية صعبة، حان الوقت الآن للتركيز على المستقبل".

بهذه النتيجة سيطر فريق بايرن ميونيخ على صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، في المقابل تجمد رصيد برشلونة عند 3 نقاط في الوصافة، متفوقا بفارق الأهداف عن إنتر ميلان الإيطالي الثالث.

وكان روبرت ليفاندوفسكي قد انتقل إلى صفوف برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قادمًا من صفوف بايرن ميونيخ، بعقد يمتد لثلاثة مواسم قادمة، مع إمكانية خيار التمديد لموسم إضافي.

يذكر أن منزل الألماني توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ تعرض للسرقة خلال خوضه مباراة فريقه أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا، مساء أمس، الثلاثاء.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “بيلد” الألمانية، فإنه تم اقتحام منزل توماس مولر الليلة الماضية حوالي الساعة العاشرة مساءً في منتصف المباراة ضد برشلونة.

 وأكدت الشرطة الألمانية سرقة نقود ومجوهرات وأشياء ثمينة، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة الفاعلين في تلك الواقعة.

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