التنقيب عن الآثار بالغربية.. تشكيل عصابي يواجه المشدد وغرامة 50 ألف جنيه

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (6 أشخاص- مقيمين بمحافظة الغربية) ، بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار بمسكن أحدهم الكائن بدائرة مركز شرطة طنطا.

و عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم ، وعثر بحوزتهم على (حفرة بعمق يصل إلى حوالى 17متر مبطنة بالصاج من الداخل وبها سلم حديدى ) ، كما تم ضبط (الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر- مجموعة من كسر الفخار وأجزاء من الأحجار غير منتظمة الأشكال والأحجام يشتبه فى كونها أثرية).

عقوبة التنقيب عن الآثار

واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

و يعتبرأثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.