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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نهى العمروسي عن قضية ابنتها نازلي: غلطت في تربيتها.. فيديو

نهى العمروسى وابنتها
نهى العمروسى وابنتها

حلت الفنانة نهى العمروسى، ضيفة على برنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، متحدثة عن مشوارها الفنى، وسبب ابتعادها عن التمثيل مؤخرا.

وأكدت العمروسى، أن ابنتها نازلي مصطفى كريم، استطاعت تجاوز أزمتها التي تصدرت الرأى العام بداية 2021 .

وتابعت العمروسى قائلة:أنها خلال أزمة أبنتها لم تصرح بأى تصريح، معقبة:" غلطت فى تربية بنتى وغلطات كبيرة كمان ولكن لم أقصد".

وأضافت نهى العمروسى، أنها لم تلجأ لأي شخص خلال أزمة ابنتها، معقبة:" لجأت لربنا".

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أعمال نهى العمروسي

 

عملت نهي العمروسي في العديد من المسرحيات من بينها “العشيقة”، وتزوجت من الممثل مصطفى كريم، وكتبت سيناريو بعض الأفلام.

كما شاركت بالتمثيل في العديد من الأفلام من بينها “حلق حوش، اللعب مع الشياطين، العذراء والعقرب، جزيرة الشيطان، شمس الزناتي”، إلى جانب العديد من المسلسلات مثل :”ضمير أبلة حكمت، زيزينيا، أميرة في عابدين، القرموطي في مهمة رسمية، حكاية حياة”.

نهى العمروسي ام بي سي مصر قناة ام بى سى مصر المسلسلات الفنانة نهى العمروسي

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