دومنيك حوراني تطرح أغنية بكاش.. فيديو

طرحت النجمة اللبنانية دومينيك حوراني، أغنية على طريقة المهرجانات الشعبية بعنوان "بكاش"، على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

مهرجان "بكاش" كلمات وألحان إسلام المصري، توزيع وتسجيل ستوديو فيجو الدخلاوي، إخراج وجرافيك محمد عمار، وتدور فكرتها فى إطار رومانسي حول الغيرة والغزل.

وتقول كلمات الأغنية: بخ وعو هأأو أكلت الجو منك .. أنت عشان مني أنا غيران اسمي .. بيفضل يجنك .. ياللي كونت زمان وياك النهاردة بقيت نسياك

ياما كونت بضحي معاك بس أنا سيبتك لانك

بكاااش

بكااااش

أنت قلبك مافيهوش دقة

مافيش عندك حب ورقة

عامل فيها أنك سي السيد

كل حاجه لاءه لاءه

على صعيد آخر، انتهت دومينيك، من التحضيرات الأخيرة لمسرحيتها الجديدة "شيكو لولو"، والمقرر عرضها قريبا، داخل مصر وعدد من الدول العربية.

وتجسد دومينيك، فى المسرحية شخصية أنجلينا جولى التى جسدتها فى فيلم "Maleficent" بطريقة كوميدية، والمسرحية يشارك فى بطولتها كل من علاء مرسى وشريف باهر ومحمد الصاوى وحسن عبدالفتاح، وعدد آخر من النجوم، تأليف إيهاب ناصر، إخراج علاء مرسى.