الرئيس الجزائري يدعو نظيره التونسي للمشاركة في القمة العربية

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس, دعوة رسمية لرئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد للمشاركة في أعمال الدورة العادية ال31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المزمع عقدها بالجزائر يومي 1 و 2 نوفمبر المقبل.

وقد سلم رسالة الدعوة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد بصفته مبعوثا خاصا للرئيس تبون خلال استقباله اليوم الخميس بالعاصمة التونسية من طرف الرئيس التونسي.

وكان استقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حيث سلمه رسالة الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للمشاركة في أعمال الدورة العادية ال31 للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر 2022".

واستعرض اللقاء التحضيرات الجارية لعقد هذه القمة وجعلها محطة متجددة لترقية التوافق العربي وتعزيز العمل العربي المشترك بما يسمح بمجابهة مختلف التحديات المشتركة التي تواجهها الأمة العربية".

وفي هذا الصدد أكد عرقاب على تطلع رئيس الجمهورية إلى المشاركة النوعية المعهودة لدولة الكويت الشقيقة لجعل هذه القمة موعدا للم الشمل وإضفاء روح جديدة على التضامن العربي".

كما كما أكد اللقاء على الأهمية التي يوليها الطرفان لتعزيز العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وتوسيع تعاونهما الثنائي ليشمل شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يتماشى والإمكانيات المعتبرة التي يحوزها البلدان لا سيما في ضوء النتائج المشجعة لزيارة الدولة التي أداها رئيس الجمهورية للكويت شهر فبراير الماضي .