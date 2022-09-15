عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الجزائري يدعو نظيره التونسي للمشاركة في القمة العربية

تبون وسعيد
تبون وسعيد

وجه الرئيس الجزائري  عبد المجيد تبون  اليوم الخميس, دعوة رسمية لرئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد للمشاركة في أعمال  الدورة العادية ال31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المزمع عقدها بالجزائر يومي 1 و 2 نوفمبر المقبل.

وقد سلم رسالة الدعوة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية  ابراهيم مراد بصفته مبعوثا خاصا للرئيس تبون خلال استقباله اليوم الخميس بالعاصمة التونسية من طرف الرئيس التونسي.

وكان  استقبل  الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وزير الطاقة والمناجم  الجزائري محمد عرقاب بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حيث سلمه رسالة الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية إلى  أمير  الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للمشاركة في أعمال  الدورة العادية ال31 للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر 2022".

واستعرض اللقاء  التحضيرات الجارية لعقد هذه القمة وجعلها محطة متجددة لترقية التوافق العربي وتعزيز العمل العربي المشترك بما يسمح بمجابهة مختلف التحديات المشتركة التي تواجهها الأمة العربية".

وفي هذا الصدد أكد  عرقاب على تطلع رئيس الجمهورية إلى المشاركة النوعية المعهودة لدولة الكويت الشقيقة لجعل هذه القمة موعدا للم الشمل وإضفاء روح جديدة على التضامن العربي".

كما كما أكد اللقاء على الأهمية التي يوليها الطرفان لتعزيز العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وتوسيع تعاونهما الثنائي ليشمل شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يتماشى والإمكانيات المعتبرة التي يحوزها البلدان لا سيما في ضوء النتائج المشجعة لزيارة الدولة التي أداها  رئيس الجمهورية للكويت شهر فبراير الماضي .

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتسلم دعوة من تبون للمشاركة في القمة العربية بالجزائر

العاهل الأردني يتسلم دعوة لحضور القمة العربية بالجزائر

الجزائر تونس الرئيس التونسي عبد المجيد تبون الرئيس الجزائرى أمير الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بقسط 400 جنيه على 30 سنة.. الحجز مستمر 3أسابيع| مفاجآت طرح الإسكان الأخير

قبلات ومايوه بكيني .. ظهور صادم لـ سعد الصغير وزوجته على البحر |فيديو

صدمة في الأهلي بسبب الصفقة الجديدة

فرج عامر: الأهلي يضم فيليب هداف الدوري السويسري رسميا

اعترف بخطئه.. مصدر يكشف تفاصيل تحويل صفقة الأهلي الجديدة إلى المحكمة التأديبية

الزمالك خسر الصفقة.. مصطفي فتحي في بيراميدز رسمياً

الاتفاق تم .. الأهلي يحسم رابع صفقاته الصيفية | تعرف عليها

رسميا.. انتقال دونجا وعمر جابر إلى الزمالك

موضوعات متعلقة

السيسي: القمة العربية المقبلة بالجزائر تنعقد في وقت حساس تمر به الأمة

أمير قطر يتسلم دعوة للمشاركة في القمة العربية من الرئيس الجزائري

ترشيحاتنا

انعقاد الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين مصر وليتوانيا

انخفاض معدلات التطعيم.. مركز السيطرة على الأمراض بإفريقيا: كورونا لا يزال تهديدًا خطيرا

بثنائية.. مانشستر يونايتد يحقق أول فوز له في الدوري الأوروبي على شيريف

السعودية.. حشرة تهاجم المنازل وتشوه أجساد الأطفال والسلطات تستعين بالطائرات لمحاربتها

وصلنا للحدود الآمنة..وزير المالية: خدمة الدين بلغت 39.5% من إجمالي الموازنة العامة..فيديو

150 ألف ريال جوائز.. السعودية تعلن عن مفاجأة لصناع القهوة والموسيقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. ملك أحمد زاهر تتألق بهذه الإطلالة| شاهد

بعد إعلانها إصابتها بمرض خطير.. منى فاروق تثير جدلا بإطلالتها| شاهد

نوع مهمل من التوابل ملعقة منه يوميا تخلصك من الكوليسترول وتخفض وزنك

وزير الدفاع يفتتح أعمال تطوير المستشفى العسكرى العام للعائلات بغمرة ..فيديو وصور

فيديو

موافق اشتغل مع محمد رمضان ..أول تصريحات عبد الرحمن أبو زهرة بعد وعكته الصحية

عملة معدنية بـ 2 جنيه قريبًا في الأسواق .. ما علاقة نجيب ساويرس ؟ "فيديوجراف"

هاجموا سيارته..أحمد شيبة يتشاجر مع معحبيه بسبب صورة

وزير الدفاع يفتتح أعمال تطوير المستشفى العسكرى العام للعائلات بغمرة ..فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

د.فاطمة الزهراء رمضان

الشباب هم قادة وسفينة التغيير

د نورهان موسى

لماذا الحوار الوطني؟

النائبة عفاف زهران

قمة المناخ.. انطلاقة مصرية جديدة

محمد حبيب

موسوعة "دور الفتوى في تحقيق التنمية المستدامة".. قراءة وتقييم

حسين مرسي

أزمة المناخ وتحدي البقاء

المستشار أحمد المعز الشندويلي

قم للمعلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ