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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل بيعها بأزيد من سعرها.. ضبط مدير محل بحوزته 8 أطنان سلع غذائية

ضبط متهم
ضبط متهم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

تمكنت الحملات من ضبط 8,88 طن "مكرونة – أرز أبيض – دقيق أبيض" لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسئول محل لتجارة السلع الغذائية محافظة القليوبية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

 

وزارة الداخلية شرطة التموين السلع الغذائية الرقابة على الاسواق سلع غذائية

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