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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إسلام صادق: رئيس المصري البورسعيدي يتدخل لضم بن شرقي للأهلي.. تفاصيل

صدى البلد

 

أكد الإعلامي إسلام صادق أن كامل أبو علي رئيس النادي المصري البورسعيدي تدخل قبل رئاسته للنادي البورسعيدي من أجل انتقال أشرف بن شرقي جناح فريق الزمالك السابق إلى النادي الأهلي في الموسم الجاري.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" كامل أبو علي عرض مبلغ مالي على المغربي أشرف بن شرقي من أجل الموافقة على الانتقال إلى النادي الأهلي عقب انتهاء عقده مع فريق الزمالك وقبل ارتداء فانلة الجزيرة الإماراتي".

 

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وتابع:"أشرف بن شرقي رفض فكرة الانتقال إلى نادي الأهلي لارتباطه بعلاقة مع مجلس إدارة الزمالك وجماهير النادي الأبيض".

 

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وفي سياق آخر أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه تم تحويل قيمة صفقة انتقال نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز إلى ناديه اليوم بالرغم من إصابة اللاعب في غضروف الركبة خلال تواجده مع المنتخب المصري في معسكره الحالي.
 

وقال رئيس الزمالك في فيديو نشره على قناته عبر موقع "يوتيوب":" لم نكن أرسلنا قيمة الصفقة إلى بيراميدز بالرغم من توقيع اللاعب وموافقة ناديه وبعد إصابة اللاعب بالأمس مع المنتخب أصدرت تعليماتي بتحويل المقابل المادي للصفقة إلى نادي بيراميدز صباح اليوم".


وشدد رئيس القلعة البيضاء أن الزمالك يقدر دونجا ومسؤولي بيراميدز، بالرغم من أن اللاعب لم يلعب أي مباراة مع الفريق.

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