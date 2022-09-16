عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نوع غير متوقع من البهارات يهدد صحتك|احذر من تناوله

بهارات
بهارات

الكركم من البهارات التي لها أهمية كبيرة فيحرص العديد إلي إضافة القليل منه إلى الحليب أو مختلف الأطباق فهي تضفي مذاقا مختلفا إلي الطعام.

txt

صادمة| التعرق المفرط وضيق التنفس علامات تنذر بالإصابة بمرض خطير للأطفال

txt

كارثة صحية.. النساء أكثر عرضة للمعاناة من كوفيد طويل الأمد| تفاصيل


على الرغم من  الكركم مفيد له العديد من الفوائد الصحية المعروضة ، إلا أنه يجب استخدام الكركم  بكمية معينة، الحقيقة هي أن التوابل الذهبية ليست مفيدة للجميع، كما أن  الكركم قوي جدًا لدرجة أنه لا يعرف الكثير أنه يمكن أن يكون ضارًا أيضًا.
أضرار الكركم على  الجسم 
لا يمتص الجسم الكركمين الموجود في الكركم ، والذي يعد في الواقع أحد أجزائه المهمة، أظهرت الدراسات أن الفئران تمتص أقل من 1٪ من الكركمين الذي تتناوله.
ذكرت الدراسات أن هذا الجزئ يتفاعل مع المواد الأخرى بسهولة شديدة ولهذا السبب إما أنه يتحلل أو يتحول بمجرد تناوله .
وفقًا لتقرير Forbes ، قال مجموعة من العلماء أن الكركمين - المكون الرئيسي في الكركم - هو مضيعة للوقت والمال.

الاستخدامات الشائعة للكركم
يُعتقد أن رشة من الكركم في الحليب الدافئ تعزز المناعة، منذ الأعمار يقوم الآباء بإطعام أطفالهم هذا الخليط الدافئ مع الاعتقاد بأنه يعالج نزلات البرد والسعال.
من المعروف أن الكركم بالماء الدافئ وقليل من مسحوق الفلفل الأسود فعال في إنقاص الوزن.
يستخدم الكركم على نطاق واسع سواء كانت حمى القش أو ارتفاع الكوليسترول أو أمراض الكبد أو الطفح الجلدي أو حتى التهاب المفاصل.
يُعتقد أنه يلعب دورًا كبيرًا في تقليل الالتهاب ومفيد ضد العديد من الأمراض مثل التهاب المفاصل والتهاب القولون التقرحي.
ربطت الدراسات البحثية أيضًا تأثير الكركمين على ذاكرة البشر وخلصت إلى أن تناول 90 ملليجرامًا من الكركمين مرتين يوميًا لمدة 18 شهرًا ساعد في تحسين أداء الذاكرة لدى البالغين غير المصابين بالخرف.

الكركم


من يحتاج إلى التوقف عن تناول الكركم؟
يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المرارة التوقف عن استخدام الكركم لأن خاصية الكركم لزيادة إفراز الصفراء يمكن أن تؤثر على الصحة العامة.
يجب على مرضى السكري الذين يتناولون الأدوية بالفعل عدم استخدام الكركم لأن المركبات الموجودة في هذه التوابل يمكن أن تخفض مستوى السكر في الدم بشكل كبير.
يجب على الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ارتجاع المريء أو ارتجاع المريء التوقف عن تناول الكركم لأنه قد يؤدي إلى تفاقم الحالة بشكل أكبر.
من المعروف أن الكركم يتداخل مع قدرة الجسم على امتصاص الحديد، لذلك إذا كنت تعاني بالفعل من نقص الحديد ، فتوقف عن تناول الكركم.
إذا كنت تعاني من أمراض الكبد ، فإن تناول الكركم قد يسبب بعض الضرر الإضافي.
 

المصدر: timesofindia.

البهارات الكركم أضرار الكركم فوائد الكركم توابل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة.. خبير لوائح: الأهلي مهدد بالهبوط للدرجة الثانية بسبب كهربا .. فيديو

بأمر مارسيل كولر.. كهربا خارج قائمة الأهلى الأفريقية رسميا

الذهب ينزف.. تراجع تاريخي لأول مرة وهذا سعر عيار 21 الآن

أزمة محمد صبحي انتهت..ماذا فعل رئيس فاركو في الزمالك ..فيديو

الحق اشتري بسرعة.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم الجمعة

أول رد من التعاون على أنباء انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز|خاص

مفاجأة .. رئيس المصري البورسعيدي تدخل لانتقال أشرف بن شرقي لـ الأهلي

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم 16 سبتمبر

موضوعات متعلقة

بالأصفر الجريء.. مي عز الدين تثير الجدل من جديد| شاهد

توب شفاف … سيرين عبد النور تثير الجدل بإطلالة جريئة| شاهد

بفستان مكشوف.. ملك أحمد زاهر تتألق بهذه الإطلالة| شاهد

مش جريئة بس ..10 إطلالات محتشمة لـ ياسمين عز بعد تصدرها التريند

نشرة المرأة والصحة| 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين رئيس في عيد ميلادها.. علامات تنذر بالإصابة بمرض خطير للأطفال

بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.. إطلالات وضعت فيفي عبده في مأزق| شاهد

صادمة| التعرق المفرط وضيق التنفس علامات تنذر بالإصابة بمرض خطير للأطفال

تاتو وملابس جريئة.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين رئيس في عيد ميلادها

ترشيحاتنا

كيف تكون صلة الأرحام وما هي حقوقهم في الكتاب والسنة؟.. الأوقاف تجيب

تموين الدقهلية: ضبط 48 محضرا في حملات لإحكام الرقابة ومكافحة الغش

لبناني يقتحم بنكا للحصول على أمواله تحت تهديد السلاح

13 محطة وسرعة فائقة.. أين ومتى يمكنك ركوب مونوريل 6 أكتوبر؟

الدولار يتراجع واليورو يرتفع.. اعرف أسعار العملات اليوم

أمين "البحوث الإسلامية" يطالب بلجنة من زعماء الأديان لتعزيز البعد الأخلاقي والإنساني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأصفر الجريء.. مي عز الدين تثير الجدل من جديد| شاهد

طليقة رامي جمال قبل الانفصال: روحي ماتت ومش هرجع زى الأول

تحتفظ بصورها معه .. تصرف غامض من طليقة رامي جمال

بوزن زائد.. إطلالة داليا البحيرى الأخيرة تضعها فى موقف محرج|شاهد

فيديو

عودة كهربا ووافد جديد وصفقات منتظرة.. خريطة تعاقدات الأهلي الصيفية| فيديوجراف

تطبيق اليوم الرياضي ودمج القنوات التعليمية والتكنولوجية في المدارس/فيديو جراف

موافق اشتغل مع محمد رمضان ..أول تصريحات عبد الرحمن أبو زهرة بعد وعكته الصحية

عملة معدنية بـ 2 جنيه قريبًا في الأسواق .. ما علاقة نجيب ساويرس ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

د.فاطمة الزهراء رمضان

الشباب هم قادة وسفينة التغيير

د نورهان موسى

لماذا الحوار الوطني؟

النائبة عفاف زهران

قمة المناخ.. انطلاقة مصرية جديدة

محمد حبيب

موسوعة "دور الفتوى في تحقيق التنمية المستدامة".. قراءة وتقييم

حسين مرسي

أزمة المناخ وتحدي البقاء

المستشار أحمد المعز الشندويلي

قم للمعلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ