نوع غير متوقع من البهارات يهدد صحتك|احذر من تناوله

الكركم من البهارات التي لها أهمية كبيرة فيحرص العديد إلي إضافة القليل منه إلى الحليب أو مختلف الأطباق فهي تضفي مذاقا مختلفا إلي الطعام.



على الرغم من الكركم مفيد له العديد من الفوائد الصحية المعروضة ، إلا أنه يجب استخدام الكركم بكمية معينة، الحقيقة هي أن التوابل الذهبية ليست مفيدة للجميع، كما أن الكركم قوي جدًا لدرجة أنه لا يعرف الكثير أنه يمكن أن يكون ضارًا أيضًا.

أضرار الكركم على الجسم

لا يمتص الجسم الكركمين الموجود في الكركم ، والذي يعد في الواقع أحد أجزائه المهمة، أظهرت الدراسات أن الفئران تمتص أقل من 1٪ من الكركمين الذي تتناوله.

ذكرت الدراسات أن هذا الجزئ يتفاعل مع المواد الأخرى بسهولة شديدة ولهذا السبب إما أنه يتحلل أو يتحول بمجرد تناوله .

وفقًا لتقرير Forbes ، قال مجموعة من العلماء أن الكركمين - المكون الرئيسي في الكركم - هو مضيعة للوقت والمال.

الاستخدامات الشائعة للكركم

يُعتقد أن رشة من الكركم في الحليب الدافئ تعزز المناعة، منذ الأعمار يقوم الآباء بإطعام أطفالهم هذا الخليط الدافئ مع الاعتقاد بأنه يعالج نزلات البرد والسعال.

من المعروف أن الكركم بالماء الدافئ وقليل من مسحوق الفلفل الأسود فعال في إنقاص الوزن.

يستخدم الكركم على نطاق واسع سواء كانت حمى القش أو ارتفاع الكوليسترول أو أمراض الكبد أو الطفح الجلدي أو حتى التهاب المفاصل.

يُعتقد أنه يلعب دورًا كبيرًا في تقليل الالتهاب ومفيد ضد العديد من الأمراض مثل التهاب المفاصل والتهاب القولون التقرحي.

ربطت الدراسات البحثية أيضًا تأثير الكركمين على ذاكرة البشر وخلصت إلى أن تناول 90 ملليجرامًا من الكركمين مرتين يوميًا لمدة 18 شهرًا ساعد في تحسين أداء الذاكرة لدى البالغين غير المصابين بالخرف.

الكركم



من يحتاج إلى التوقف عن تناول الكركم؟

يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المرارة التوقف عن استخدام الكركم لأن خاصية الكركم لزيادة إفراز الصفراء يمكن أن تؤثر على الصحة العامة.

يجب على مرضى السكري الذين يتناولون الأدوية بالفعل عدم استخدام الكركم لأن المركبات الموجودة في هذه التوابل يمكن أن تخفض مستوى السكر في الدم بشكل كبير.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ارتجاع المريء أو ارتجاع المريء التوقف عن تناول الكركم لأنه قد يؤدي إلى تفاقم الحالة بشكل أكبر.

من المعروف أن الكركم يتداخل مع قدرة الجسم على امتصاص الحديد، لذلك إذا كنت تعاني بالفعل من نقص الحديد ، فتوقف عن تناول الكركم.

إذا كنت تعاني من أمراض الكبد ، فإن تناول الكركم قد يسبب بعض الضرر الإضافي.



المصدر: timesofindia.