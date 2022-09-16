تنفيذاً لخطة ترشيد استهلاك الكهرباء.. صيانة 48026 عمود إنارة في الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود الوحدات المحلية في تنفيذ المحافظة لخطة الدولة في ترشيد الكهرباء من خلال تطبيق حزمة من الإجراءات والتي تهدف في المقام الأول لترشيد استهلاك الكهرباء ويأتي ذلك، بعدما وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تطبيق تلك الخطة التي يجب أن يلتزم بها جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات، مصالح حكومية وهيئات عامة، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، على أن تلتزم تلك الجهات المذكورة، بتطبيق خطة ترشيد الكهرباء بكافة المباني والمرافق التابعة لها، طوال ساعات العمل الرسمية.

وقال رحمي إن عدد أعمدة الإنارة المرشدة بالمحافظة بلغت 48026 من أصل 316912 بالطرق، الشوارع، الميادين حيث شملت الإجراءات كافة المباني والمرافق بالمحافظة، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

وأكد محافظ الغربية أيضا على قيام المحافظة بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، والالتزام بالإغلاق في المواعيد الخاصة بالمحال العامة، خفض أنظمة التكييف بالجهات الحكومية والمولات التجارية وغيرها بحيث لا تزيد عن 25 درجة مئوية، تخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهات المحال، تخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والإستادات عقب انتهاء الفعاليات بها، إلى جانب ترشيد الإنارة بالإعلانات المضاءة وبجميع دور العبادة.

يذكر أن مواعيد غلق المحال والمولات التجارية يكون من الساعة 7 صباحًا، وتُغلق الساعة 11 مساءً، على أن تتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد، لتُغلق الساعة 12 منتصف الليل، إلى جانب السماح بفتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية، يَوْمِيًّا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا، على أن تستمر خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة، على أن تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

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