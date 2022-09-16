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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|أهم مميزات وعيوب شريحة ESIM الجديدة.. تحذير هام وعاجل من مايكروسوفت للملايين من مستخدمي ويندوز

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بعد التسبب بمقتل امرأة.. انفجار هاتف ذكي آخر لشركة شهيرة

بعد أيام قليلة، من انفجار هاتف Redmi 6A المملوك لشركة شاومي الصينية، في مدينة نيودلهي بالهند، كما ادعت تغريدة على موقع تويتر أن انفجار هاتف شاومي تسبب في وفاة امرأة هندية، انتشرت تغريدة جديدة على منصة التدوينات العالمية، تشير إلى انفجار هاتف آخر تابع لـ شاومي Xiaomi.

 

كاسبرسكي تحذر عشاق الألعاب: ابتعدوا عن بعض الفيديوهات على يوتيوب

 

اكتشف باحثو الأمن السيبراني بشركة "كاسبرسكي"، هجوما جديدا للبرامج الضارة تم تصميمه لاختراق أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام التشغيل Windows من مايكروسوفت، يقوم من خلاله المتسللون بنشر هجوم آخر وتضمين روابط ضارة عبر وصف الفيديو على حساب الضحية بموقع يوتيوب YouTube.

 

تحذير هام وعاجل من مايكروسوفت.. حدثوا نظام ويندوز فورا

 

يحث نظام التشغيل "ويندوز" المستخدمين في جميع أنحاء العالم، على التحقق من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم والتأكد من الحصول على آخر تحديث من مايكروسوفت، بعد اكتشاف خطأ مرعب يمكن أن يمنح المتسللين السيطرة الكاملة على الجهاز.

 

باقات مكالمات وإنترنت بسعر أرخص.. أهم مميزات وعيوب شريحة ESIM الجديدة

 

تأتي الشريحة الإلكترونية الجديدة ESIM، كبديل لـ بطاقة الاتصال SIM المعروفة لدى جميع مالكي الهواتف المحمولة، حيث تعتبر الأخيرة جزءا مهما بهاتف كل مستخدم ولا غني عنها، فهي وحدة تعريف المشترك لشركات الجوال، للسماح لهاتفك بالاتصال بشبكات الجوال الخلوية، لإجراء المكالمات أو للاتصال بالإنترنت سواء ضمن نطاق الشبكة ذاتها أو شبكات أخرى، وبدون هذه البطاقة لن يحتوي هاتفك على رقم هاتف صالح كي تتمكن من إجراء المكالمات أو استقبالها عبر أي  شبكة لاسلكية.

 

بدون إنترنت.. ميزة جديدة من واتساب تحافظ على دردشاتك وصورك

 

واتساب WhatsApp، تطبيق المراسلة الأشهر في العالم، يعمل على تطوير ميزة جديدة تسمح لمستخدمي أندرويد Android، بإجراء نسخة احتياطبة لدردشاتهم على منصة "جوجل درايف"، ولكن بطريقة مختلفة هذه المرة.

 

بسعر رخيص .. تعرف على أنحف هاتف ذكي في العالم

 

كشفت هونر Honor النقاب، عن أحدث هواتفها الذكية Honor X40، أمس عبر حدث خاص في الصين، وهو جهاز متوسط ​​المدى يقدم أداءً رائدا، كما أنه يعد أنحف هاتف ذكي في العالم، ينطلق خلال العام الجاري 2022، ويأتي هذا الهاتف بسماكة 7.9 ملميترات، ويزن 172 جراما.

 

فئة الـ 4 آلاف جنيه.. أوبو تطلق هاتف Oppo K10X بتصميم أنيق

 

أعلنت شركة أوبو Oppo، عن هاتفها الجديد Oppo K10X، والذي يأتي ضمن الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية، ويتميز بتصميم أنيق وجذاب مع شاشة عالية الدقة وبطارية عملاقة.

 

موبايل أسطورى.. سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme GT Neo 3T

أطلقت شركة ريلمي Realme، هاتفها الجديد Realme GT Neo 3T للبيع بالأسواق العالمية، حيث أعلن فرع الشركة الهندي عبر موقع ويبو Weibo الصيني، أنه سيبدأ بيع الهاتف الرائد بشكل رسمي في 23 سبتمبر.

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا WhatsApp مايكروسوفت التكنولوجيا شريحة ESIM الجديدة

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