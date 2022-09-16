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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بدون إنترنت.. ميزة جديدة من واتساب تحافظ على دردشاتك وصورك

واتساب
واتساب

واتساب WhatsApp، تطبيق المراسلة الأشهر في العالم، يعمل على تطوير ميزة جديدة تسمح لمستخدمي أندرويد Android، بإجراء نسخة احتياطبة لدردشاتهم على منصة "جوجل درايف"، ولكن بطريقة مختلفة هذه المرة.

وبحسب ما ذكره موقع "livemint"، ستسمح ميزة واتساب القادمة، بتصدير واستيراد النسخ الاحتياطية للدردشة الخاصة بهم، ولكن في وضع عدم الاتصال من Google Drive.

 

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نسخ احتياطي للدردشات بدون إنترنت

وبفضل هذا الخيار، يمكن للمستخدمين الحصول على نسخة احتياطية أحدث لتطبيق واتساب، تتضمن جميع الدردشات وملفات الوسائط بسهولة، عبر النسخة الاحتياطية المحلية التي تم إنشاؤها تلقائيا بواسطو واتساب على الهاتف.

ووفقا لتقرير جديد صادر عن موقع WaBetaInfo المتتبع لتحديثات واتساب، قد تكون ميزة النسخ الاحتياطي الجديدة مفيدة لمستخدمي التطبيق عندما لا يكون لديهم اتصالا بشبكة الواي فاي Wi-Fi.

ويظهر التحديث الأخير لنسخة واتساب بيتا على هواتف أندرويد، الذي يحمل الرقم 2.22.20.10، أن فريق WhatsApp يعمل على أيضا على خيار إمكانية استيراد النسخة الاحتياطية للدردشات، حيث تم رصد الميزة لأول مرة في شهر يونيو الماضي، حينها كانت الخاصية قيد التطوير مع خيار لتصدير النسخ الاحتياطي فقط.

وتوضح لقطة الشاشة التي شاركها موقع WEBetaInfo، إن خيار النسخ الاحتياطي الجديد يتضمن الاحتفاظ بنسخة من سجل الدردشة الكامل والصور ومقاطع الفيديو وملفات الوسائط الأخرى، ولكن هذه الميزة متاحة للاختبار التجريبي حاليا وسيتم طرحها في المستقبل القريب.

خيار النسخ الاحتياطي الجديد

وأشار موقع "WABetainfo"، إلى أن ميزة النسخ الاحتياطي تصل عبر الإصدار 2.22.20.10، للنسخة التجريبية من تطبيق واتساب على متجر جوجل بلاي، موضحا أنها خطوة إضافية يتعين على المستخدمين القيام بها عند إعادة تثبيت التطبيق على هواتفهم أو عند تبديل هواتفهم الذكية، فإذا اختار المستخدمون الاستيراد، فسيبدأ في استعادة بياناتهم من Google Drive إلى التخزين المحلي للأجهزة.

وسيقوم التطبيق بإنشاء نسخة احتياطية محلية تلقائيا على جهاز المستخدم، بحيث يمكن للمستخدمين تصديرها أو نسخة احتياطية لاستيرادها لاحقا، عندما لا يكون لديهم اتصال بالإنترنت أو سرعة إنترنت عالية.

وقد تكون ميزة استيراد وتصدير النسخ الاحتياطي محليا، مفيدا لأولئك الذين تخطوا مساحة التخزين المجانية المتاحة لهم على Google Drive، حيث سيحصل المستخدمين على مساحة تخزين محدودة، مما يعني أنهم إذا وصلوا إلى الحد المعين على "جوجل درايف"، سيقوم التطبيق بتخزين بيانات مستخدميه الاحتياطية على أجهزتهم.

وفي حال لم يكن لدي المستخدمين اتصالا بالإنترنت على هواتفهم، سيتمكنوا أيضًا من تحميل نسخ الدردشة الاحتياطية الخاصة بهم مرة أخرى إلى Google Drive عند توفر اتصالا قويا أو مساحة كافية.

واتساب ميزة واتساب جوجل درايف نسخة احتياطية أندرويد النسخ الاحتياطي

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