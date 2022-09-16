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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سماح أنور عن المخرج هاني خليفة: كنت بدور عليه من زمان

صدى البلد

حلت الفنانة سماح أنور، ضيفة علي الإعلامية ياسمين عز ببرنامج " كلام الناس" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر"، للحديث عن تفاصيل غيابها لفترة كبيرة عن الشاشة التلفزيونية وأسرار من حياتها الشخصية.

وتحدثت الفنانة سماح أنور، عن مسلسل الليلة واللي فيها، الذي يُعرض حاليًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية والذي حقق نجاحا كبيرا، معربة عن سعادتها الكبيرة بتعاونها مع مخرج العمل هاني خليفة.

وأوضحت:" إحنا مجتمعاتنا بتتميز بشكل الحماة اللي بتتدخل في كل شيء، لإن الحب والاهتمام عندنا بيُترجم بإن دا تدخل، وده خطأ شائع، والحموات إحنا سميناهم حموات عشان كل أم بتحامي لأولادها".

وتابعت:"شخصيتي في مسلسل الليلة واللي فيها، مش عاجبة زوجة ابنها لأنها بتدخل في كل شيء، وشخصية ابني في العمل طالع إنه ابن أمه شوية، أو أتربى من شخصية متسلطة.

وأشارت إلي أنها كانت تبحث عن مخرج مثل المخرج هاني خليفة منذ وقت طويل، قائلة: أنا قُلت لـ هاني خليفة شكرًا إنك اتولدت لإني بدور عليك من زمان أنا مكنتش عارفة إنك موجود، وأنا من معجبينه أصلًا، كان عبقري في المسلسل.

ياسمين عز المنصات الالكترونية سماح انور ام بي سي مصر

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