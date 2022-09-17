بإطلالة عصرية.. أسيل عمران تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة السعودية أسيل عمران متابعيها صورة جديدة، وقامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت أسيل عمران بإطلالة ناعمة وعصرية، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.



تفاصيل إطلالة أسيل عمران

وظهرت أسيل عمران بتوب كت باللون الأسود وعليه بنطال جبردين باللون الجملي واسع وتصميم الهاي وسط، واختارت عليه حذاء رياضي باللون الأسود والأبيض مع حقيبة أنيقة باللونين الأسود والأبيض أيضا، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.





وقامت أسيل عمران، بترك خصلات شعرها السوداء على اكتافها وظهرها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

أسيل عمران

ولم تتكلف أسيل عمران في إظهار ملامحها بوضع المكياج، حيث اختارت إبراز جمال عينيها بـ الماسكارا والآي لاينر والكحل الأبيض، مع وضع اللون الروز الناعم كأحمر شفاه، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة.

أسيل عمران

ولم تتكلف أسيل عمران في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت إرتداء اساور كاجوال باللون الأسود ونظارة شمسية سوداء ، وهو ما أعطاها إطلالة طبيعية وناعمة .



حياة أسيل عمران الأسرية

ولدت أسيل عمران في 12 نوفمبر 1989، في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض على الرغم من أن أصولها تعود إلى المنطقة الشرقية، بسبب عمل والدها، حيث كان يعمل عسكريًا، وهي مغنية وممثلة سعودية مقيمة في الإمارات، والأخت الصغرى للإعلامية لجين عمران.

مسيرة أسيل عمران الفنية

شاركت في برنامج “نجوم الخليج” في عام 2005 عرض في قناة “نجوم”، لكن لم تصل إلى النهائيات، وبعده شاركت في برنامج “نجم الخليج” الذي عرض على تلفزيون دبي عام 2006، ووصلت للمرحلة النهائية وبعد خروجها منه استمرت بالعمل الفني؛ حيث طرحت عدة ألبومات وأغانٍ منفردة.



ودخلت أسيل عمران مجال التمثيل في مسلسل شبابي صورته بعام 2011 حمل اسم 04 عرض على “إم بي سي 4”، بعد ذلك استمرت كممثلة أيضًا.



وتزوجت أسيل عمران في 8 أغسطس 2008 من المذيع البحريني خالد الشاعر، الذي قام بالمشاركة معها في برنامج الواقع «هي وهو» على قناة “إم بي سي 1”.

وتتحدث فكرة البرنامج عن حياة زوجين بشكل يومي، وعرض البرنامج بالفترة من 25 سبتمبر 2010 إلى 1 يناير 2011، وحقق نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي، ولكنهما انفصلا عام 2012 بعد عدة خلافات بينهما، إلا أنه بعد فترة من طلاقهما في عام 2014 ما يقارب بثلاث سنين رجعت أسيل إلى طليقها خالد الشاعر وعادت وانفصلت عنه في عام 2015، وقد رزقت منه ابن وحيد اسمه "وليد" توفي وهو لا يزال طفلا.