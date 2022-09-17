وفاة إيرانية بعد اعتقالها في طهران.. البيت الأبيض: انتهاك لحقوق الإنسان

علق البيت الأبيض الأمريكي على وفاة شابة إيرانية كانت محتجزة بعدما اعتقلتها "شرطة الأخلاق" في إيران.

وفي تغريدة عبر "تويتر" قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان: "نشعر بالقلق إزاء وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما)، والتي ورد أنها تعرضت للضرب في الحجز من قبل شرطة الآداب الإيرانية".

وأضاف سوليفان: "وفاتها لا تُغتفر، وسنواصل تحميل المسؤولين الإيرانيين المسؤولية عن مثل تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان".

مظاهرات منددة

وأفادت قناة "العربية" بأن قوات الأمن قمعت محتجين تجمهروا تنديدا بمقتل الشابة في طهران. كما ردد المتظاهرون شعارات ضد السلطات، ونظموا مسيرة في الشوارع المؤدية إلى مستشفى كسرى.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمر في وقت سابق اليوم بالتحقيق في وفاة أميني التي أوقفتها "شرطة الأخلاق" يوم الثلاثاء الماضي، ثم أدخلت العناية المركزة، قبل أن يتم الإعلان عن وفاتها في وقت سابق اليوم.

وقالت الشرطة الإيرانية إن الشابة "أصيبت بنوبة قلبية"، بينما نقلت مواقع إخبارية مؤيدة للإصلاحيين، عن عم أميني "أنه لم يكن لديها تاريخ من أمراض القلب".

