إيران.. إصابة 8 أشخاص في حادث طعن بهجوم جديد على مسجد

تعرض ثمانية أشخاص للطعن على أيدي مهاجمين مجهولين في مدينة شيراز جنوب إيران، في أحدث هجوم في سلسلة من الاعتداءات على رجال الدين والمتدينين في جميع أنحاء البلاد.

ونقل موقع ركن الإخباري عن قائد شرطة شيراز قوله إن الهجوم الذي نفذه رجل يبلغ من العمر 32 عامًا وقع بعد انتهاء مراسم صلاة في مسجد الحاج عباس في شيراز اليوم الجمعة 16 سبتمبر.

ولم تتوفر على الفور مزيد من التفاصيل.

وكانت هناك زيادة في التقارير عن الهجمات على رجال الدين والمتدينين في أجزاء مختلفة من إيران في الأشهر الأخيرة ، والتي تتزامن مع تصاعد التوترات بين السكان بسبب تدهور الظروف المعيشية.

ومن بين هؤلاء ، توفي أحد عناصر الباسيج في مدينة كازرون الجنوبية في الأول من سبتمبر بعد أن طعنه شاب يبلغ من العمر 15 عامًا.

وفي يوليو، تعرض رجل دين إيراني شاب يدعى مجتبى حسيني للطعن عدة مرات في ظهره أثناء إلقاء خطبة في مدينة كرج ، بينما أصيب إمام في نفس الشهر في محاولة اغتيال قام بها مهاجم كان يمر على دراجة نارية في أصفهان. .

ومن بين الحوادث الأخرى، اعتدى مهاجمون مجهولون على إمامين في مدينة قم بوسط إيران.

وقال محمد تقي فاضل ميبودي، العضو البارز في الحوزة الإسلامية في قم، في وقت سابق إن العديد من رجال الدين وطلاب الحوزة لم يظهروا في التجمعات العامة بسبب 'المضايقة أو السب' التي يسمعونها من الناس.