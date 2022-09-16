عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران.. إصابة 8 أشخاص في حادث طعن بهجوم جديد على مسجد

ضحايا حادث الطعن
ضحايا حادث الطعن في مسجد جنوب ايران

تعرض ثمانية أشخاص للطعن على أيدي مهاجمين مجهولين في مدينة شيراز جنوب إيران، في أحدث هجوم في سلسلة من الاعتداءات على رجال الدين والمتدينين في جميع أنحاء البلاد.

ونقل موقع ركن الإخباري عن قائد شرطة شيراز قوله إن الهجوم الذي نفذه رجل يبلغ من العمر 32 عامًا وقع بعد انتهاء مراسم صلاة في مسجد الحاج عباس في شيراز اليوم الجمعة 16 سبتمبر.

ولم تتوفر على الفور مزيد من التفاصيل.

وكانت هناك زيادة في التقارير عن الهجمات على رجال الدين والمتدينين في أجزاء مختلفة من إيران في الأشهر الأخيرة ، والتي تتزامن مع تصاعد التوترات بين السكان بسبب تدهور الظروف المعيشية.

رسميا.. إيران توقع مذكرة انضمام لمنظمة شنجهاي للتعاون

بسبب سلمان رشدي.. أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إيران

ومن بين هؤلاء ، توفي أحد عناصر الباسيج في مدينة كازرون الجنوبية في الأول من سبتمبر بعد أن طعنه شاب يبلغ من العمر 15 عامًا.

وفي يوليو، تعرض رجل دين إيراني شاب يدعى مجتبى حسيني للطعن عدة مرات في ظهره أثناء إلقاء خطبة في مدينة كرج ، بينما أصيب إمام في نفس الشهر في محاولة اغتيال قام بها مهاجم كان يمر على دراجة نارية في أصفهان. .

ومن بين الحوادث الأخرى، اعتدى مهاجمون مجهولون على إمامين في مدينة قم بوسط إيران.

وقال محمد تقي فاضل ميبودي، العضو البارز في الحوزة الإسلامية في قم، في وقت سابق إن العديد من رجال الدين وطلاب الحوزة لم يظهروا في التجمعات العامة بسبب 'المضايقة أو السب' التي يسمعونها من الناس.

 

ايران حادث حادث طعن اعتداء اصابة هجمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. فيفا يحسم جدل مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2022

فتاتان سيئتا السمعة تشعلان معركة أرض اللواء في خناقة على شاب.. القصة الكاملة

مباراة فاصلة بين مصر والجزائر للوصول لكأس العالم.. قصة دعابة| هل تتحقق؟

بعد 21 عامًا من دور حمودة | ظهور صادم لـ بطل فيلم الساحر

أصحاب الدولار هم الخاسرون.. قفزة كبيرة في قيمة العملة الخضراء بأمريكا

سماح أنور: بقالي17 سنة مش بشرب مياه خالص..فيديو

عمره 20 عاما.. الأهلي يتعاقد مع لاعب جديد| تفاصيل

التربية الجنسية في المناهج .. قرار مفاجئ من وزارة التعليم لهذا السبب

ترشيحاتنا

تقليل الاغتراب .. ساعات قليلة تفصلنا عن الغلق | الحق الآن

الذهب يستقر فى الختام .. تعرف على سعر عيار 21

ضحية شرطة الأخلاق.. غضب ومظاهرات في إيران بعد وفاة شابة اعتُقلت بسبب حجابها

مصر للطيران تحتفل بـ لقب الدوري مع بعثة الزمالك فوق السحاب

لمذاكرة أقوى| 5 محاذير للطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد .. فيديو

Activision تكشف ميزات عظيمة للعبة Call of Duty Warzone Mobile المخصصة للهواتف..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيكول سابا تثير ضجة بإطلالة لافتة.. شاهد

كيف كانت علاقة الملكة إليزابيث بأختها الوحيدة؟

بحذاء غريب.. هيفاء وهبى تثير جدلا في أحدث ظهور|شاهد

ورث ولا هدية.. سر ارتداء كيت ميدلتون بروش الملكة اليزابيث بعد موتها

فيديو

أكشن سابع مرة.. لبناني يقتحم بنكا في بيروت مطالبا بوديعته

شبيهة شيرين عبد الوهاب.. فيديو صادم لـ فتاة برازيلية

ماذا قال الكرملين عن محاولة اغتيال بوتين؟؟

الحمد لله اننا مخلفناش.. كواليس إنفصال رامى جمال عن زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

د.فاطمة الزهراء رمضان

الشباب هم قادة وسفينة التغيير

د نورهان موسى

لماذا الحوار الوطني؟

النائبة عفاف زهران

قمة المناخ.. انطلاقة مصرية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ