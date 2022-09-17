أفضل علاج لسخونة القدمين.. كل ما تريد معرفته عن أسبابه وأبرز المصابين به

يمكن علاج سخونة القدمين، ولكن يجب معرفة الأسباب وراء حدوثه؛ حيث يمكن للحامل أن تصاب به، وعند الوصول إلى سن اليأس، أو يحدث في حالات أخرى عند الإصابة بمرض السكري، وغيرها من الأسباب التي يمكن أن تسبب حدوث سخونية في القدمين، وهو ما سنقوم بالتطرق إليه في السطور التالية.

علاجات طبية لسخونة القدمين

وقد تكون المرأة أكثر عرضة لسخونية القدمين، وذلك خلال فترة الحمل، وذلك بسبب الوزن الزائد وزيادة الحمل على القدمين والتغيرات الهرمونية التي تطرأ على الجسم في هذه الفترة، وتصاب أيضا النساء في سن اليأس بسخونة القدمين.

ويمكن أن يصاب الرجال بسخونة القدمين بسبب معانتهم من مرض شاركو ماري توث، هو اضطراب عصبي محيطي وراثي يتسبب بتلف في الألياف العصبية الحسية، ويحدث بسبب نقص بعض الفيتامينات كفيتامين ب6 وب12.

وقد يحدث لحدوث سخونة القدمين بسبب التعرض للتسمم بالمعادن الثقيلة، مثل : الرصاص والزئبق والزرنيخ. التهاب الأوعية الدموية، وهي حالة ينخفض فيها تدفق الدم إلى القدمين، ويمكن للإصابة بالاعتلال العصبي السكري، أحد المضاعفات الخطيرة لمرض السكري ان تصاحبها سخونية القدمين أيضا.

علاجات طبية لسخونة القدمين

ويمكن علاج سخونة القدمين، والتخلص من الأعراض المصاحبة لها، مثل : التنميل او الشعور بالتخدير أو إحمرار في القدمين، وكما ذكرنا من قبل يعتمد علاج سخونة القدمين على السبب الكامن وراء الحالة، فيما يلي أبرز طرق علاج سخونة القدمين :

_ حقن الأنسولين :

غالبا ما يلجأ الطبيب إلى استخدام حقن الأنسولين في حال كان سبب سخونة القدمين الاعتلال العصبي السكري، يهدف العلاج إلى الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن المستوى الطبيعي، قد ينصح الطبيب بضرورة اتباع نظام غذائي صحي، واستخدام بعض الأدوية الفموية لسيطرة على مستويات السكر في الدم.

_ فيتامين ب12 :

من الطرق الفعالة لعلاج سخونة القدمين هو بالحصول على فيتامين ب12.

_ أدوية الغدة الدرقية :

قد تكون سخونة القدمين في بعض الحالات ناجمة عن قصور الغدة الدرقية، يمكن لتناول الأدوية المخصصة لقصور الغدة الدرقية عن طريق الفم أن تساعد في رفع مستوى الهرمونات في الجسم، وعليه التقليل من أعراض سخونة القدمين.

علاجات طبية لسخونة القدمين

_ الأدوية المضادة للفطريات :

قد ترتبط سخونة القدمين في بعض الحالات بوجود عدوى فطرية في القدم يطلق عليها اسم قدم الرياضي، يجدر التنويه إلى أهمية علاج هذه الحالة في أسرع وقت لتجنب انتشار العدوى لمناطق أخرى من الجسم.

_ غسيل الكلى :

يمكن لتراكم المعادن الثقيلة والسموم في الكلى أن يسبب فشل كلوي مزمن، من أعراض الفشل الكلوي الاعتلال العصبي وسخونة القدمين، في هذه الحالة قد ينصح الطبيب بضرورة غسيل الكلى لتخليص الجسم من السموم الثقيلة.