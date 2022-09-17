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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة بالمنوفية

انقلاب ميكروباص في
انقلاب ميكروباص في المنوفية

أصيب 9 أشخاص في حادث سقوط سيارة ميكروباص داخل ترعة على طريق كفر داود منوف في محافظة المنوفية، وانتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وفوجئ مستقلو السيارة الميكروباص بانحراف السيارة على الترعة، مما أدى إلى سقوطها، وتم إنقاذ مستقليها، وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص.

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وتم نقل المصابين إلى مستشفى منوف لإسعافهم، حيث تبين أن الإصابات ما بين كسور وجروح وكدمات، وتم رفع حالة الطوارئ داخل المستشفى لإسعاف المصابين.

فيما انتقل رجال المرور والشرطة لانتشال الميكروباص ورفع آثار الحادث، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

المنوفية انقلاب سيارة انقلاب انقلاب سيارة ميكروباص سيارات الإسعاف

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