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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بتنظيم الإتحاد الأوروبي ..

وزير الرياضة ينيب مساعده للسياسات والتنمية الشبابية للمشاركة في اليوم المصرى-الأوروبى للطاقة

صدى البلد

أناب الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ، الدكتور عبد الله الباطش - مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية ، لإطلاق فعاليات اليوم المصرى- الأوروبى للطاقة ، والذي ينظمه  وفد الإتحاد الأوروبى بالقاهرة ، وذلك قبل خمسين يوما من إنطلاق مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للمناخ (COP27) في نسخته السابعة والعشرين والمقرر إنعقاده نوفمبر القادم بشرم الشيخ.

وفي كلمته ، نقل الدكتور عبد الله الباطش تحيات وتقدير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واهتمامه الكبير بهذا الحدث ، والذي يأتي ضمن استراتيجية الوزارة في التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة واستخدام الطاقة النظيفة.

وقال الدكتور عبد الله الباطش :"إن تغير المناخ أحد أكبر التهديدات التي تؤثر على الانسان وجودة حياته، ولابد من تكثيف التحرك الان لمواجهة التغير المناخي".

وأضاف "الباطش": " الشباب لهم دور كبير في مواجهة التغير المناخي والتوعية بهذه القضية بين أوساطهم،  ويجدر  بالشباب المساهمة في التغلب على عواقبه ".

وأشار مساعد وزير الشباب والرياضة ، إلى أن وزارة الشباب والرياضة تهدف إلى زيادة الوعي باستخدام  الدراجات كوسيلة من أجل تقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة، وتعمل الوزارة من خلال مبادرات وبرامج متعددة على تشجيع المزيد من الشباب والنشء  على الاعتماد على استخدام  الدراجات كوسيلة نقل من أجل غد أفضل للاجيال الحالية والقادمة".

فيما أعرب كريستين برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة عن سعادته بتنظيم يوم الطاقة والذي بدأ بفاعلية شارك فيها مجموعة من الشباب بركوب الدراجات فى شوارع منطقة الزمالك.

وأشار "برجر"، إلى أن تنظيم اليوم المصري الاوروبي للطاقة مع قرب انعقاد مؤتمر التغيرات المناخية الذي تستضيفه مصر يتماشى مع أهداف المؤتمر من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف الطاقة النظيفة وتحقيق الأهداف التي يدعو إليها مؤتمر باريس للمناخ.

وأعرب "برجر" ، عن أمله فى نجاح مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، حيث أن المناخ لا ينتظر ويحتاج منا جميعا العمل سويا من أجل مواجهة التحديات المناخية، مشيرا إلى أهمية العمل سويا ومشاركة القطاع الخاص والشركات والمجتمع المدني من أجل التصدي للظاهرة.

حضر فعاليات اليوم السفير عمرو أبو عيش - مساعد وزير الخارجية وأمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية والاتحاد الأوروبي، علاء عز -أمين عام جمعية رجال الأعمال المصرية الأوروبية، أسامة مبارز أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط ، على أبو سنه - رئيس جهاز شئون البيئة نيابة عن وزيرة البيئة ،  شريهان بخيت معاون وزيرة التعاون الدولي نيابة عن وزيرة التعاون الدولي ،  علاء حجر -ممثلا عن وزارة البترول،  أحمد مهينة ممثلا عن وزارة الكهرباء والطاقة ، وعددا من الشخصيات العامة وممثلي السفارات والشباب المصري .

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وزير الشباب والرياضة اليوم المصرى- الأوروبى للطاقة الاتحاد الأوروبي COP27 أشرف صبحي

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