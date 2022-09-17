متجهة إلى الكويت.. لبنان يحبط تهريب مليون حبة كبتاجون داخل شحنة عنب

أعلن وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي أن «كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون تفوق المليون حبّة، ضبطتها الأجهزة الأمنية اللبنانية في مرفأ بيروت.

وأشار الي ان الكمية كانت مخبأة داخل شحنة من العنب، وجهتها الأولى جمهورية السودان، ومن ثم دولة الكويت.

وأكد مولوي عبر «تويتر» أن «التحقيقات مستمرة».

كان مراقبو التهريب في منفذ العبدلي رصدوا في وقت سابق محاولات لإدخال مختلف أنواع المخدرات مثل «الشبو» والحشيش والحبوب والمواد الكيماوية والمخدرة بمختلف أنواعها، إضافة إلى كشف المحظورات في شتى صورها لاسيما في جانب مستلزمات السحر والشعوذة من طلاسم وكتابات مبعثرة.

ويضم المنفذ نحو 30 مفتشاً جمركياً يعملون من خلال نوبات بنظام يومين بأربعة أيام، للتسهيل على المسافرين ولتوفير الخدمات التي يحتاجونها خصوصاً حملات الزيارة وأصحاب الشاحنات، حيث يوفر المنفذ صالة استقبال للمسافرين وحافلة لنقلهم من المنفذ العراقي إلى المنفذ الكويتي وبالعكس، وكذلك تشغيل كبينتين لإنجاز المعاملات والبيانات الجمركية لأصحاب الشاحنات، ومن خلال نظام الموظف الشامل، ومن شباك واحد فقط، لا تستغرق المعاملة أكثر من 5 دقائق اذا كانت مكتملة الأوراق

