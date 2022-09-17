عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الاتصالات توقع اتفاقيتى تعاون فى مجالات التدريب وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعى

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع اتفاقيتى تعاون؛ الأولى بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة تيراداتا مصر للتعاون فى مجال التدريب وبناء القدرات بتخصصات تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والثانية مذكرة تفاهم بين جامعة مصر للمعلوماتية والشركة بشأن إطلاق برنامج للتدريب العملى لطلاب الجامعة فى مجالات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعى.

يذكر أن شركة Teradata تيراداتا العالمية هى إحدى الشركات الرائدة فى مجال تحليل البيانات والذكاء الاصطناعى.

وعقب التوقيع؛ أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن استراتيجية مصر الرقمية، والمشروعات التى يتم تنفيذها تأتى في إطار الاستعدادات التى تجرى على قدم وساق لانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتحول إلى حكومة تشاركية لا ورقية.

وأكد على اهتمام الدولة بمعالجة وتحليل البيانات الضخمة؛ منوها بالجهود المبذولة لتنمية المهارات التكنولوجية للمتخصصين وغير المتخصصين وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية التدريب التقنى التى تستهدف إعداد قاعدة من الكوادر والكفاءات الرقمية التى يتطلبها سوق العمل.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الدولة حريصة على تقديم جميع التسهيلات والحوافز للشركات العالمية للاستثمار في مصر؛ كما تم تهيئة البيئة التشريعية وتطوير البنية التحتية للاتصالات على النحو الذى يسهم فى خلق المناخ الملائم لتنمية وجذب الاستثمارات؛ مشيدا بالتعاون مع شركة تيراداتا فى العديد من المجالات.

من جانبه أعرب ريتشارد بيتلى نائب الرئيس التنفيذى لشركة تيراداتا بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا عن تطلع الشركة للتواجد بشكل أكبر فى مصر؛ مشيداً بالتطور الذى تشهده مصر والجهود المبذولة لتهيئة المناخ الداعم لجذب الاستثمارات الأجنبية، وكذلك برؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية وخططها لتطوير البنية التحتية للاتصالات والتعامل مع البيانات؛ مؤكدا على اهتمام الشركة بالاستفادة من احترافية الشباب المصرى فى مشروعات الشركة بمصر وكذلك بالتعاون مع جامعة مصر للمعلوماتية خاصة فى مجالات إدارة التكنولوجيا وتكنولوجيا الأعمال.

وتستهدف الاتفاقية الموقعة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة تيراداتا مصر تقديم برامج لتنمية القدرات للقيادات والعاملين في الإدارة الوسطى بالجهاز الإدارى للدولة فى مجالات جمع وتحليل وتوحيد ونمذجة البيانات، وتوظيف الذكاء الاصطناعى المقترن بالبيانات لخدمة احتياجات الأعمال وحل المشكلات المختلفة، الأمر الذى يساهم فى دعم متخذى القرار، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومى لتقديم خدمات متميزة، وتحسين إدارة موارد الدولة.

وتتضمن البرامج التدريبية مجموعة من المعارف والمهارات ذات الصلة بالبيانات الضخمة وتحليلها، ومنها؛ أساسيات الذكاء الاصطناعي، ودورة حياة البيانات (الاستخلاص والتحويل والدمج)، وتوحيد البيانات، وأساسيات تمثيل البيانات وتصورها، وأدوات فهم البيانات وحالات الاستخدام فى الصناعة.

وقع الاتفاقية المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والمهندس/ خالد حمودة مدير شركة تيراداتا مصر.

وتنص مذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة مصر للمعلوماتية، وشركة تيراداتا مصر على تعاون الطرفين فى إعداد وتطوير منهج تدريبى متكامل لطلاب الجامعة فى مجالات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات مع التركيز على الخبرة العملية والصناعية.

كما تشمل تمكين أعضاء الجامعة وطلابها من الدخول على المنصة الإلكترونية التعليمية لشركة تيراداتا العالمية والتى تحتوى على العديد من المصادر التعليمية المتخصصة فى مجالات تحليل البيانات بالإضافة إلى كم كبير من البيانات على منصة الشركة حصلت عليها بالاتفاق مع جامعة أركانساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقع مذكرة التفاهم؛ الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، والمهندس خالد حمودة مدير عام شركة تيراداتا مصر.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد أول جامعة متخصصة فى أفريقيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وقد أسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر فعاليات التوقيع؛ الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما حضر عبر تقنية الفيديو كونفرنس الدكتور أحمد طنطاوى المشرف على مركز الابتكار التطبيقى؛ ومن جانب شركة تيراداتا؛ المهندس عاطف خطارى نائب الرئيس التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهانى العصار مدير القطاع الحكومى بشركة تيراداتا مصر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحقوا اشتروا.. انهيار مفاجئ في أسعار الذهب اليوم السبت 17-9-2022

هبة قطب تكشف عن عادة تفعلها الزوجات تعبرعن الرغبة في العلاقة الحميمية

بحلق دقني الصبح!! ومشربتش مياة من 17 سنة.. تصريحات صادمة لـ سماح أنور

بعد ارتفاعه 21 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

ناشىء في إسبانيا ....تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة بالميركاتو الصيفي

تراجع الذهب عالميًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن في مصر

انفعال أبوه ولمة قرايبه.. أول صورة من داخل منزل محمد صلاح

ضبط راكبة هربت ألماس وأحجارا كريمة على جسمها في مطار القاهرة| صور

ترشيحاتنا

خلفت 5 قتلى.. إسرائيل تواصل قصفها على سوريا وتنتهك سيادتها| القصة الكاملة

الزراعة تستعرض ملخصا بأنشطة المركزي للنخيل خلال الأسبوع الماضي

وضع استراتيجية للتعاون في مجال الصحة والصناعات الطبية وجذب المستثمرين مع التشيك

الرئيس الأمريكي وزوجته يتوجهان إلى بريطانيا للمشاركة في جنازة الملكة إليزابيث

لماذا يشعر بعض البريطانيين بالغضب من جنازة الملكة إليزابيث الثانية؟

سرطان الدم.. تدهور الحالة الصحية لـ فريد الديب ونقله للمستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوتشوب ولا لسة شباب.. 10 إطلالات لـ نادية الجندي أثارت الجدل

بعد منع تداولها في الصيدليات.. احترس الإفراط في المكملات الغذائية يصيبك بهذه المخاطر

شاهد.. سارة سلامة تثير ضجة بإطلالة لافتة

بعد ضجة إصابة عادل إمام بالزهايمر.. مأساة 5 نجوم مع المرض.. وفنان نسى ابنته.. وأخرى أصيبت بعد وفاة زوجها | اعرف حكايتهم

فيديو

بعد شائعات المرض والوفاة.. شاهد| عادل إمام يتحدث عن الموت: قضاء الله

هل يستمر في التمثيل؟ كواليس وحقيقة إصابة عادل إمام بـ الزهايمر

فيديو صادم.. حقيقة ارتداء شيرين عبد الوهاب لـ الحجاب

لم يتمالك أعصابه.. أحمد شيبة ينهار في جنازة شقيقه أمام المشيعين.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

د.فاطمة الزهراء رمضان

الشباب هم قادة وسفينة التغيير

د نورهان موسى

لماذا الحوار الوطني؟

النائبة عفاف زهران

قمة المناخ.. انطلاقة مصرية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ