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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

احذر.. هاكرز يخترقون أجهزتك من خلال قنوات يوتيوب YouTube

بهذه الطريقة هاكرز
بهذه الطريقة هاكرز يخترقون أجهزتك من خلال قنوات يوتيوب

جدد عدد من خبراء الأمن الإلكتروني تحذيرهم من وجود روابط خبيثة ينشرها عدد كبير من الهاكرز عبر قنوات يوتيوب YouTube، من خلال وضع روابط اختراق في الوصف الخاص بالفيديوهات، وحث المستخدمين على فتحها مما يؤدي إلى تسريب بيانات آلاف المستخدمين واختراق أجهزتهم في الحال.

 

ويستهدف الهاكرز قنوات اليوتيوب التي تشهد إقبالا كبيرا بين المستخدمين خاصة تلك القنوات التي تضم محتوى خاص بألعاب الفيديو الشهيرة، ثم يتم حث المستخدمين على فتح الرابط أسفل الفيديو والذي يكون بالأساس رابط خبيث يمكنه تدمير أجهزة المستخدمين. 

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وبحسب موقع TechSpot، فإن الخبراء في شركة كاسبرسكاي Kaspersky  أكدوا أن الروابط تحتوي على فيروس خبيث معروف باسم RedLine يعمل على سرقة البيانات من متصفحات كروم وفايرفوكس وChromium، بما في ذلك معلومات الملء التلقائي. 

 

ويمكن لهذه الروابط الخبيثة، سرقة بيانات مثل أسماء المستخدمين وكلمات المرور وملفات تعريف الارتباط وبيانات الاعتماد المصرفية، كما يمكنها أيضًا سرقة المعلومات من محافظ التشفير الخاصة بالعملات المشفرة وبرامج المراسلة الفورية ومستخدمي تطبيقات FTP و SSH و VPN. 

 

ويعد الأمر الخطير الذي يشدد الخبراء عليه هو أن مثل هذه الروابط من خلال الفيروس الموجود بداخلها يمكنها فتح البرامج الضارة وروابط في المتصفح الافتراضي للنظام لتنزيل البرامج وفتحها، وعلى الرغم من أن يوتيوب قام بإغلاق القنوات المخترقة بالفعل، إلا أنه يجب على المستخدمين الانتباه من الروابط المشبوهة على المواقع في حال أصبحت طريقة النشر هذه أكثر شيوعًا مستقبلا. 

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