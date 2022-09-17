الهزيمة الأولى.. بايرن ميونخ يواصل السقوط بالخسارة من أوجسبورج بالدوري الألماني

خسر فريق بايرن ميونخ من مضيفه أوجسبورج بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الألماني.

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 59 عن طريق ميرجيم بيريشا بتسديدة رائعة من داخل منطقة جزاء بايرن ميونخ، من متابعة لتمريرة زميله إياجو، ليهدي أوجسبورج نقاط الانتصار.

لاعبو بايرن ميونخ حاولوا طيلة أحداث المباراة هز شباك أوجسبورج، كما لجأ مدرب الفريق يوليان ناجلزمان لإجراء عدد من التغييرات ومنها إخراج السنغالي ساديو ماني، لكن فريقه فشل في التسجيل، لينتهي اللقاء بتلقيهم الهزيمة الأولى لهم في الدوري هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أوجسبورج للنقطة التاسعة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد بايرن ميونخ عند 12 نقطة في المركز الرابع.

وبذلك فشل بايرن ميونخ في تحقيق الانتصار في آخر 4 جولات لبطولة الدوري الألماني، بتعادله في الـ 3 جولات السابقة، وهزيمته في مباراة اليوم.