قائمة أطعمة تحميك من مرض السكري

توصلت دراستان مختلفتان لنفس النتائج حول كيفية تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وهو من خلال وصفة غذائية بسيطة.

وتكشف الدراستان أن الطريقة المثلى للوقاية من مرض السكري تعتمد على تنظيم الغذاء بحيث تحتوى الوجبة على كميات معتدلة من منتجات الألبان، والابتعاد عن اللحوم الحمراء والمصنعة وتناول الأسماك والبيض بدلا منها.

وأكدت الدراستان أن تناول الحبوب الكاملة والألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية قد يقلل من خطر مضاعفات مرض السكري ومن بينها الوفاة .

ومن المقرر عرض هاتان الدراستان في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري في ستوكهولم .

فى الدراسة الإيطالية الأولى فقد ارتبط تناول 200 جرام من اللبن يوميا بانخفاض خطر الإصابة مرض السكري ببنسبة 10 بالمئة وأن 100 جرام من الزبادي يوميا قلل خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 6 بالمئة.

منتجات-الألبان

ارتبط تناول 50 جراما من اللحوم البيضاء يوميا بزيادة فرصة الإصابة بمرض السكري بنسبة 4 بالمئة فقط، و تناول 100 جرام من اللحوم الحمراء يوميا يزيد 22 فى المائة من خطر الإصابة بمرض السرطان، وعند تناول 50 جرام من اللحوم المصنعة ارتبط بخطر الإصابة بنسبة 30 بالمئة

في الدراسة الألمانية الثانية، وجد العلماء أن إضافة 20 جرام يوميا من الحبوب الكاملة من أطعمة مثل الخبز الأسمر والأرز كان مرتبطا بانخفاض خطر الوفاة بمرض السكري بنحو 16 بالمئة، كما ارتبط استهلاك الأسماك أسبوعيا بانخفاض خطر الإصابة بنسبة 5 بالمئة.

تناول مثل هذا النظام الغذائي قد يساعد الأشخاص المصابين بمرض السكري النوع 2 على الوقاية من المضاعفات والعيش لفترة أطول.