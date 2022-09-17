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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصلب ذراع بوتين يثير جدلًا حول صحته مجددًا

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بعد التقارير والشائعات المتكررة عن تدهور صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثارت صورة جديدة لزعيم الكرملين مجددًا مزاعم تعبه.

ولاحظ المراقبون تصلب ذراع بوتين بشكل غير معتاد عدة مرات خلال الظهور العلني، عندما وصل إلى أوزبكستان الخميس الماضي، لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

ولفت الرئيس الروسي البالغ من العمر 69 عاما، انتباه الجميع مرة أخرى بشأن صحته، خلال هبوطه من الطائرة وذراعه متصلب لفترة.

جدل متكرر حول صحة بوتين

ولطالما كانت صحة بوتين محل تكهنات، حتى قبل اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث زعمت تقارير غربية أنه مصاب بالسرطان أو مرض "باركنسون"، وادعت أنه خضع لعملية جراحية.

وفي أغسطس الماضي، أثيرت أسئلة حول صحة بوتين بعد ظهوره يعرج بشكل خفيف، وبدا غير قادرا على استخدام ذراعه اليمنى، حيث كان البعوض يحوم حول وجهه واضطر لاستخدام ذراعه اليسرى لإبعادها.

ولأكثر من مرة، أثارت طريقة سير بوتين الجدل بين المتابعين، حيث يمشي دائما مثبتا ذراعه اليمنى، وهو ما فسره محللون بطرق مختلفة.

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