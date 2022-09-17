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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسمياً .. أحمد كشرى مديراً فنياً لنادي إنبى ومحمد إسماعيل مسئول الكرة

رسمياً أحمد كشرى
رسمياً أحمد كشرى مديراً فنياً لنادى إنبى

قرر مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة أيمن الشريعى تعيين كابتن أحمد كشرى مديراً فنياً لنادى إنبى ، وكابتن محمد إسماعيل مديراً للكرة .

جاء القرار بعد ترشيح وبإجماع أعضاء لجنة الكرة المشكلة من : د. شريف أبو الغيط وعبد الناصر محمد  و مصطفى منصور و خالد متولى و حسين امين و محمد اسماعيل وابراهيم محمد .

وتم توقيع التعاقد بين نادى إنبى وأحمد كشرى عصر اليوم بمقر نادى إنبى بحضور  أيمن الشريعى رئيس مجلس إدارة نادى إنبى وأعضاء المجلس المهندس خالد كمال والدكتور شريف أبو الغيط والمهندس أيمن جاد والمهندس محمد السيد والمهندس أحمد الخشاب ، بالإضافة للمدير التنفيذى محمد رفاعى .

ويأتي تشكيل الجهاز الفنى الجديد للفريق الأول للموسم الجديد على النحو التالى :-
محمد إسماعيل مديراً للكرة
 أحمد كشرى مديراً فنياً
 أحمد رجب مدرباً عاما
 هانى عبدالله مدرباً
د/ محمد زيتون مخطط أحمال
 خالد خليل مدرباً لحراس المرمى
 تامر سيد مديراً إدارياً
 إسلام إمام محمدين إدارياً
 معتز صبرى إدارياً
 رجب إمام محلل أداء
 طارق خطاب مسئول شئون الأجانب
د/ وائل حماد رئيس الجهاز الطبى
د/ علاء المقدم أخصائي علاج طبيعى
د/ محمود فهمى أخصائي تأهيل وإصابات
 محمد أحمد أخصائي تدليك
 محمود النص أخصائي تدليك
 محمد عبد السلام أخصائي تدليك
 عمرو مختار مسئول تجهيزات
 أحمد عبدالله مسئول تجهيزات
 محمد سيد سليمان مسئول تجهيزات
على حسن حسين مسئول تجهيزات

نادي إنبي أحمد كشري حمد إسماعيل أيمن جاد محمد رفاعى

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