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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مجدى البدوى: عمال مصر يرون الحوار الوطنى آلية لحل التشابكات التي تخصهم

مجدى البدوى
مجدى البدوى

تحدث مجدي البدوي،المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي، فى الحوار الوطنى أن اختياره كمقرر مساعد بمثابة تشريف لجميع عمال مصر.

وأوضح البدوى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"،المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن عمال مصر يسعون منذ سنوات لمثل “الحوار الوطنى"، لأنهم يرونه آلية مهمة لحل التشابكات التي كانت موجودة خلال المراحل السابقة.

وأكد البدوى، أن قانون العمل من التشابكات التي تخص العمال وكثيرا ما ناقشته المجالس النيابية دون حل لسنوات طويلة.

وتابع المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي  أن الحوار الوطني آلية العبور إلى الجمهورية الجديدة بعد الانتهاء من الكثير من المشاكل التى تخص عمال مصر.

اجتماع مجلس الأمناء 

وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، بدء فعاليات الجلسة السابعة لمجلس الأمناء اليوم ، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بلقاءٍ تعارفي مع المقررين العموميين والمقررين العموميين المساعدين.

وقال مجلس أمناء الحوار الوطني، “نجتمع سويًا على السير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، نتشارك ونتفاعل من أجل الوصولِ لمخرجاتٍ جديةٍ تخدمُ الوطن والمواطن”.

وأضاف: “اليوم في طريقنا لمرحلة جديدة من الحوارِ الوطني ينضمُ إلينا مقررين المحاور الرئيسية والمقررين المساعدين”.

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