احذروا الشمس وقت الظهيرة.. مفاجأة عن حالة طقس الأحد 18-9-2022

حالة طقس.. عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء السبت، تقريرا مصورا عن حالة طقس الأحد الموافق 18-9-2022.

انخفاض في درجات الحرارة

حالة طقس الأحد.. وأظهر التقرير المصور، تفاصيل حالة الطقس، حيث يتوقع خبراء الهيئة انخفاض في درجات الحرارة، ويسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومشمس على كافة الأنحاء.. ومائل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.





نشاط للرياح

حالة طقس.. وأضاف التقرير المصور، إنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة من اليوم، ومعدلات الرطوبة فترتفع وخاصة خلال الفترة من الظهر وحتى العصر، وهي السبب الشعور بدرجات حرارة أعلى بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

أجواء مشمسة



حالة طقس.. وأشار التقرير المصور، إلى أن نتوقع أن ستشهد البلاد أجواء مشمسة، مع رطوبة مرتفعة وقت الظهيرة، الأمر الذي يستوجب البُعد عن أشعة الشمس، وخاصة وقت الظهيرة

درجات الحرارة

حالة طقس.. القاهرة والوجه البحرى العظمى 31- المحسوسة 34، والسواحل الشمالية العظمى 29- المحسوسة 33، وجنوب سيناء العظمى 35- المحسوسة 38، وشمال الصعيد العظمى 32- المحسوسة 34

