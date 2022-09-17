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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المقاولون العرب يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد

المقاولون العرب
المقاولون العرب

انطلق معسكر الإعداد للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ، اليوم السبت؛ استعدادا للموسم الجديد.

وخاض الفريق مرانه في ملعبه بالجبل الأخضر ، حيث اشتمل على وحدات بدنية مكثفة لزيادة معدلات اللياقة لدى اللاعبين بجانب بعض التدريبات بالكرة.

وحرص شوقي غريب المدير الفني للفريق على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران، لتحديد أهداف المرحلة المقبلة. 

وأكد  شوقي غريب أن التوفيق كان عاملا أساسيا في استمرار الفريق بالدوري الممتاز مع جهد اللاعبين والجهاز الفني،، مشددا على ضرورة عدم وضع الفريق مرة أخرى في تلك المنطقة الخطرة. 

وأضاف شوقي غريب أن إدارة النادي لا تدخر جهدا في سبيل توفير كل المقومات من أجل النجاح وهو ما يتطلب جهد أكبر من اللاعبين في تحقيق نتائج تحقق الطموحات في احتلال المركز الذي يليق بفريق المقاولون العرب. 

وقال المدير الفني إن الجهاز الفني مع إدارة النادي يسعى لإبرام تعاقدات في المراكز التي يحتاجها الفريق بعيدا عن الأسماء. 

وانطلق المعسكر وسط ترحيب من المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الفريق باللاعبين والتأكيد على بداية قوية ومختلفة هذا الموسم مؤكدا ثقته الكبيرة في الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب الذي تحمل المسئولية في وقت صعب ونجح في إنجاز المهمة.

نادي المقاولون العرب شوقي غريب الجبل الأخضر الدوري الممتاز محمد عادل فتحي

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