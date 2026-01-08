روجينا تشيد بابنتها مايا وتوجه الشكر لـ رامي إمام

شاركت الفنانة روجينا جمهورها بمنشور عن ابنتها مايا أشرف زكي، كشفت خلاله عن محطة مهمة وفارقة في مشوارها الفني.

وكتبت روجينا عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "النهاردة يوم خاص جدا، البداية كانت من سنه اولى بمعهد السينما قسم اخراج وبعد شهرين من الدراسة تبدء الرحلة مع المخرج الكبير رامى إمام مدرسة موازية لمعهد سينما تعلمت مايا فيها الكثير والكثير فنياً وانسانيا وان كانت تخرجت منذ سنوات الا ان اليوم هو لحظة فارقة ومهمة فى هذة الرحلة".

واختتمت: "عندما يحضر الاستاذ والمعلم والاب، ليشهد تلميذته وهاهى تقول فى حضورة بثقة تعلمتها منه اكشن كانت ثقة اب وام فيك كبيرة اوى، شكرا رامى امام".

وتصدرت روجينا مؤشرات البحث على جوجل، بعد الإعلان عن بدء تصوير مسلسلها الجديد "حد أقصى" والمقرر عرضه في رمضان 2026.

وكانت روجينا قد شاركت جمهورها عبر حسابها على فيسبوك مجموعة صور من كواليس اليوم الأول للتصوير، وعلّقت قائلة:

"بسم الله توكلنا على الله، مسلسل حد أقصى، رمضان 2026، تأليف هشام هلال، إخراج مايا زكي، أسعد يوم في حياتي، الحمد والشكر لله."

المسلسل من إخراج مايا زكي، ويُعد من الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل، خاصة بعد تفاعل الجمهور مع الصور الأولى للعمل وتصدر اسم روجينا التريند فور الإعلان عن انطلاق التصوير.