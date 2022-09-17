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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

سياسي لبناني: دولتنا في وضع السقوط الكامل ونسبة النمو وصلت صفر

صدى البلد

أكد الدكتور مصطفى علوش، عضو المكتب السياسي السابق في حزب تيار المستقبل اللبناني، أن الدوامة التي تعيشها لبنان هي نتيجة مباشرة لانهيار مؤسسات الدولة، موضحا أن انتشار السلاح غير الشرعي خلال السنوات الماضية أحد أسباب الأزمة الحالية.

وأشار الدكتور مصطفى علوش، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، إلى أن حوالي 10% من المودعين في مصارف لبنان يمثلون حالات خاصة ويحتاجون استرداد أموالهم بشكل عاجل ولا توجد خطة لإعادة أموالهم.

الدولة الآن في وضع السقوط 

 

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وعبر الدكتور مصطفى علوش، عن شعوره بالحزن للحالة التي وصلت إليها لبنان، قائلا: "الدولة الآن في وضع السقوط الكامل وكل محاولات المودعين وغيرهم ولجوئهم لهذه الطرق من العنف هو آخر دواء، والدولة سحبت الكثير من أموال المودعين للإنفاق ونسبة النمو وصلت إلى صفر".

خيري رمضان عنف انهيار تيار المستقبل الدول السلاح

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