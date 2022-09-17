لبنان.. ‏طيران منخفض وانتشار كثيف للجيش في ‎طرابلس ماذا يحدث؟

تشهد مدينة طرابلس تحليقاً كثيفاً لطائرة تابعة للجيش اللبناني على علوّ منخفص لا سيما فوق منطقة أبي سمراء.

وبحسب موقع "هنا لبنان " فقد أفادت معلومات عن انتشار واسع للجيش في منطقة زيتون ‎أبي سمراء من دون معرفة الأسباب.

وتشهد لبنان حالة من الغضب الشعبي ضد المصارف حيث أفادت معلومات أمنية للـLBCI، بأن "التحركات ضد ​المصارف​ غير عفوية، من حيث التوزيع المناطقي أو تزامن التوقيت بين الإقتحام والذي يليه".

وأكدت المعلومات الأمنية أن "التحركات أتت وفقا لمخطط من قبل أكثر من جهات سياسية وحزبية بالتنسيق مع جهات نافذة وسياسيين، وهناك مخطط لتحريك الشارع".

وشددت المصادر على أنه "بنتيجة التقصي باتت هناك داتا كاملة حددت النقطة 0 للتحرك، والأكثر خطورة هو استغلال المودعين لتحريك الشارع من أجل خدمة سياسية مبرمجة، والمطلوب من الجهات المخططة فوضى بالشارع تحت غطاء الإستحصال على ​أموال المودعين​".

وفي تصريحات أخري نقلتها ذات الوسيلة الإعلامية عن مصادر مصرفية التي أكدت ان الممارسات ضد المصارف قد تؤدي لإفلاسها وخسارة كل المودعين لكل أموالهم