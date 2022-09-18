نيسان تكشف عن أسعار الجيل الأخير من سيارة ماكسيما موديل 2023 | صور

كشفت العلامة اليابانية نيسان عن زيادة عالمية جديدة في أسعار السيارة ماكسيما موديل 2023، ويعتبر هذا الجيل هو الأخير للسيارة الذي يبلغ عمرها 42 عاماً كاملة.

جاءت سيارة نيسان ماكسيما موديل 2023 بعدد قليل من التحديثات عن الجيل السابق، حيث استبدل صانع السيارات شارات نيسان القديمة بالتصميم البسيط الجديد، باستثناء طراز بلاتينيوم عالي الأداء ، حيث يكتسب مقاعد جلدية شبه أنيقة وألواح حماية مضاءة.

نيسان ماكسيما موديل 2023

يبدأ سعر Maxima SV الأساسي من 39,235 دولار، ويبدأ سعر طراز Maxima SR من 44,395 دولار، ويمثل هذا ارتفاعاً بقيمة 300 دولار لكليهما مقارنةً بعام 2022 ، لكن نيسان ماكسيما بلاتينيوم 2023 التي تتصدر النطاق أغلى بـ 1100 دولار ، بدءًا من 45,345 دولارًا. تشمل جميع الأسعار رسوم وجهة إلزامية بقيمة 1095 دولارًا أمريكيًا.

نيسان ماكسيما موديل 2023

حتى الآن ، إنها نهاية هادئة لمدة 42 عامًا لسيارة السيدان، وبدأت حياتها في عام 1981 باسم داتسون ماكسيما، حيث جاء بمنظومة دفع خلفي من خلال محرك سداسي، وصل محرك الدفع الأمامي ومحرك V6للجيل الثاني في عام 1985 ، وهو يرتدي الآن شارات نيسان، واستمرت لبقية عمر ماكسيما

نيسان ماكسيما موديل 2023

تعتمد نيسان ماكسيما موديل 2023 على محرك V6سعة 3.5 لتر، ينتج قوة تصل الى 300 حصانًا، يقود العجلات الأمامية من خلال ناقل حركة متغير CVT.

نيسان ماكسيما موديل 2023

قال متحدث باسم نيسان لموقع Motor1 العالمي ان "ماكسيما هي واحدة من أكثر سيارات نيسان شهرة في أمريكا الشمالية" في يوم الأربعاء ، 3 أغسطس ، أعلنا لموظفينا وموردينا ووكلائنا أن الجيل الحالي من ماكسيما سينهي الإنتاج في منتصف عام 2023. وكجزء من خطة نيسان لطموح 2030 ، تعطي الشركة الأولوية للسيارات الكهربائية والتقنيات المتقدمة ، و بحلول عام 2030 ، ستكون 40 في المائة من مبيعات سيارات نيسان كهربائية بالكامل.

أعلنت نيسان في وقت سابق من هذا العام عن طرازين جديدين كليًا يعملان بالكهرباء في مصنع كانتون للتجميع في ولاية ميسيسيبي ".

نيسان ماكسيما موديل 2023

تعتبر ماكسيما هي الأحدث في سلسلة طويلة من سيارات السيدان التي تم إيقاف إنتاجها مؤخرًا حيث أصبحت سيارات الدفع الرباعي و الكروس أوفر وسيلة نقل أساسية للعائلة، وستخرج كرايسلر 300 ودودج تشارجر من الساحة في عام 2023، ويشاع أن شيفروليه ماليبو في طريقها للخروج ، وكذلك هيونداي سوناتا.

توقفت شركة فورد عن بيع سيارات السيدان في الولايات المتحدة منذ سنوات، لكن تويوتا كامري وهوندا أكورد لا تظهران أي علامات على التوقف قريباً.