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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انفصال ورجوع.. ماذا حدث بين رامي وزوجته في 24 ساعة

رامي جمال
رامي جمال

مازال اسم المطرب رامي جمال وزوجته ناريمان يتصدران تريند مواقع التواصل الإجتماعي وجوجل وذلك بعدما انفصلوا عن بعضهم وعادوا خلال ٢٤ ساعة.

بداية القصة

طلاق رامي جمال من زوجته ناريمان..أعلنت المطربة المعتزلة ناريمان،  عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، انفصالها عن زوجها المطرب رامى جمال".


وكتبت ناريمان قائلة" تم الطلاق بيني وبين رامى اتمنى له كل الخير واتمنى يكون سعيد فى حياته الجديدة واتمنى لنفسي كمان الخير والسعادة".

رامي جمال

الاحتفاظ بصورهم

وعلى الرغم من إعلان الطلاق الا ان ناريمان فضلت ان  تحتفظ بصورها معه علي انستجرام وبرسائلهم الرومانسية، وهو مافعله ايضا.

حذف الصور

وبعد ساعات من اعلان الإنفصال تغير الأمر وحذف رامي جمال صوره مع زوجته والغى متابعتها في الوقت الذي حذفت هي فيه منشور الطلاق.


عودة رامي جمال

نشرت ناريمان، زوجة المطرب رامي جمال فيديو لها معه عبر استوري حسابها على إنستجرام بعد أن أعلنت انفصالهما.

وظهرت ناريمان مع رامي في الفيديو تقبّله وتعبر له عن حبها في لحظات رومانسية حالمة.

وقال رامي جمال خلال الفيديو :"عادي نزعل مع بعض لكن هي حبيبتي وابغض الحلال عن الله الطلاق".

رامي جمال


جمال والمطرب النقاش


ومن ناحية اخرى نشر الفنان رامي جمال، فيديو، بصحبة “المطرب النقاش” عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”.

وقال رامي جمال، من خلال الفيديو،: “عشان الناس اللي فاكرة اني بضيع وقت، أنا مع أحمد وقعدنا مع ناس مهمة كتير واستنوا أغنيتين، واحدة لينا مع بعض، وواحدة أحمد هيغنيها لوحده”.

يذكر أن الفنان رامي جمال كشف عن سبب مقابلته لـ أحمد سالم “المطرب النقاش”، الذي تصدر تريند السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

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