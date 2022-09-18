مواعيد مباريات اليوم الأحد 18-9-2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 18 - 9 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، ولعل أبرزها مواجهات لاعبينا المحترفين في الدوريات الاوروبية حيث يلعب تريزيجيه رفقة فريقه طرابزون التركي امام جازينتاب كما يلعب مصطفي محمد مع نانت امام لانس في الدوري الفرنسي .

كما تقام اليوم مباراة الزمالك ضد بطل تشاد في ذهاب دور الـ64 من بطولة دوري ابطال افريقيا .

دوري أبطال أفريقيا

إليكت سبورت vs الزمالك – الساعة 5 مساء

الدوري الإنجليزي



برينتفورد vs آرسنال – الساعة 1 ظهرا - قناة beIN Sports 1 HD Premium

إيفرتون vs وست هام يونايتد – الساعة 3:15 عصرا - قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد vs ريال مدريد – الساعة 9 مساء - قناةbeIN Sports 1 HD Premium

أوساسونا vs خيتافي – الساعة 2 ظهرا - قناة beIN Sports HD 1

فياريال vs إشبيلية – الساعة 4:15 عصرا - قناة beIN Sports HD 1

ريال سوسييداد vs إسبانيول – الساعة 6:30 مساء - قناةbeIN Sports HD 1

ريال بيتيس vs جيرونا – الساعة 6:30 مساء قناة beIN Sports HD 2

الدوري الإيطالي

أودينيزي vs انتر ميلان – الساعة 12:30 ظهرا - قناة AD SPORTS Premium 1

كريمونيزي vs لاتسيو - الساعة 3 عصرا - قناة AD SPORTS Premium 2

مونزا vs يوفنتوس - الساعة 3 عصرا - قناة AD SPORTS Premium 1

فيورنتينا vs فيرونا - الساعة 3 عصرا - قناة AD SPORTS Premium 3

روما vs أتلانتا - الساعة 6 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1

ميلان vs نابولي – الساعة 8:45 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني

يونيون برلين vs فولفسبورج - الساعة 3:30 عصرا

بوخوم vs كولن – الساعة 5:30 مساء

هوفنهايم vs فرايبورج – الساعة 7:30 مساء





الدوري الفرنسي

نانت vs لانس – الساعة 5 مساء

ليون vs باريس سان جيرمان – الساعة 8:45 مساء

ستاد ريمس vs موناكو – الساعة 1 ظهرا

كليرمون فوت 63 vs تروا - الساعة 3 عصرا

مارسيليا vs رين - الساعة 3 عصرا

ستاد بريست 29 vs اجاكسيو - الساعة 3 عصرا

نيس vs أنجيه - الساعة 3 عصرا

الدوري التركي

طرابزون سبور vs جازينتاب - الساعة 4 عصرا

إسطنبول باشاك شهير vs فاتح قرا جمرك - الساعة 4 عصرا

أنقرة جوجو vs سيفاس سبور - الساعة 7 مساء

فناربخشة vs ألانياسبور - الساعة 7 مساء