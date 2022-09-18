وزير التنمية المحلية يفتتح البرنامج التدريبي لنواب المحافظين بالصعيد

ينفذه اتحاد البلديات الهولندي..

افتتح اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية مساء أمس السبت البرنامج التدريبي لتعميم الممارسات الجيدة المطبقة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر و الذي يستهدف نواب محافظي محافظات الصعيد و يستمر على مدار أربعة أيام بمقر وزارة التنمية المحلية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليف رئيس الجمهورية بشأن تعميم الممارسات الجيدة التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج، وضمن الخطة الموضوعة لهذا الغرض والتي أقرها رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة تسيير البرنامج.

ويشارك في البرنامج 11 من نواب محافظي بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد، وينفذ التدريب من خلال اتحاد البلديات الهولندي VNG بوصفه استشاري دعم تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي ينفذ بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي.

شارك في الافتتاح عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وقال اللواء هشام آمنة إن برنامج تدريب نواب المحافظين يأتي ضمن حزمة أوسع من خطة تعميم الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية التي طبقها برنامج تنمية الصعيد، حيث تستهدف هذه الحزمة قيادات العمل المحلي المتمثلين في نواب المحافظين وسكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين و رؤساء المراكز، مضيفاً أنه تطبيقا لتوجيهات القيادة السياسية، فإن خطة تعميم الممارسات تطبق كأولوية أولي على مستوى محافظات صعيد مصر والمراكز المستفيدة بمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتشمل حزمة الممارسات المطورة التي سيتم التدريب عليها وإعادة تطبيقها بالمحافظات المستهدفة منظومة التخطيط المحلي المتكامل بالشكل المطور الذي تم تطبيقه في محافظتي سوهاج وقنا ومنظومة تحسين وتعظيم وحوكمة الإيرادات المحلية وإدارة الأصول المملوكة للمحافظات وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية خلال تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية، منظومة التعاقدات والمتابعة المميكنة والمحوكمة لاستثمارات الإدارة المحلية، دمج المواطنين في تخطيط ومتابعة المشروعات ومنهجية دعم التكتلات الاقتصادية وتطوير نظم إدارة التنمية الاقتصادية بالمحافظات.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن البرنامج التدريبي لنواب المحافظين يركز على تعزيز دورهم في قيادة عملية التغيير التي ستتطلبها خطة تعميم الممارسات وذلك من خلال إكسابهم مهارات إدارة التغيير والإدارة بالنتائج وإدارة بيئة العمل والإدارة الاستراتيجية حيث سيقود نواب المحافظين الإجراءات والترتيبات المؤسسية والتنظيمية المطلوبة تحت إشراف وبتوجيه السادة المحافظين.

وأكد وزير التنمية المحلية خلال كلمته في افتتاح البرنامج التدريبي أن الدولة المصرية والقيادة السياسية تعول علي دور نواب المحافظين في المرحلة المقبلة خاصة في متابعة ودعم تنفيذ المشروعات القومية الكبري وعلى رأسها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، في ظل متابعة من المحافظين وكذا قيادة عملية الحفاظ على الأثر التنموي الذي ستحققه هذه المبادرة وضمان استمرارية المرافق والمشروعات في تقديم خدماتها للمواطنين.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن مستقبل الإدارة المحلية مرهون بقدرتنا على تطوير سياسات ومجالات ونظم عمل الإدارة المحلية، ولكي يتحقق ذلك يجب أن تكون القيادات المحلية مؤهلة ومستعدة وقادرة على قيادة عملية التغيير ولهذا السبب فإن وزارة التنمية المحلية تهتم بتدريب نواب المحافظين وسكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء المراكز بالتعاون مع أكبر الأكاديميات ومؤسسات التدريب في العالم وفي مصر.

كما أكد "آمنة" أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئياً من البنك الدولي ، كان واحد من أهم أركان استراتيجية الدولة المصرية لمعالجة التحديات التنموية في المناطق المتأخرة وهي الاستراتيجية التي كانت ملمحا رئيسيا من ملامح التكليفات الرئاسية وبرامج عمل الحكومات المتعاقبة منذ عام 2014 ، مضيفاً أن البرنامج كان له تأثيرات هائلة في محافظتي سوهاج وقنا ، ليس فقط على مستوى البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية، ولكن الأهم على مستوى النظم والممارسات الجيدة في الإدارة المحلية التي أثبتت نجاحها ، ولولا هذه الممارسات ولولا استيعاب وتطبيق القيادات والكوادر المحلية لها ما كان البرنامج سيحظي بالنجاح المطلوب .

وأكد وزير التنمية المحلية إن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر حقق العديد من النجاحات والإنجازات على أرض الواقع خلال الفترة الماضية بمحافظتى سوهاج وقنا حيث تم تنفيذ حوالى 4119 مشروعا بتكلفة 15.2 مليار جنيه بمحافظتى سوهاج وقنا في قطاعات الصرف صحى والكهرباء والطرق والإنارة والمناطق الصناعية ودعم وحدات الإدارة المحلية والبيئة مما ساهم في تحسين الخدمات المقدمة لأهالينا في المحافظتين بصورة كبيرة في بعض المجالات الحيوية، لافتاً إلى حرص رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على المتابعة المستمرة لهذا البرنامج المهم لتحقيق كافة النتائج المرجوة منه وإحداث نقلة نوعية في أداء لآليات الإدارة المحلية على كافة المستويات تقوم إلى تحسين الاستفادة من الاستثمارات المتاحة بما يحقق تعزيز التنافسية وتحسين البنية الأساسية.

وخلال الافتتاح أكد نواب المحافظين أهمية البرنامج التدريبي الذى تنظمه الوزارة لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج تنمية الصعيد خاصة بعض الإشادات والنجاحات الكبيرة التي حققها البرنامج بشهادة المنظمات الدولية، كما استعرض نواب المحافظين خلال اللقاء عدداً من الأفكار والمقترحات الخاصة بتحسين العمل على أرض محافظاتهم وكذا بعض الملفات الحيوية ضمن أولويات عملهم خلال الفترة الحالية وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ومشروعات الخطة الاستثمارية وتحسين بيئة الاستثمار على أرض المحافظات والاستفادة من الميزات التنافسية لها ، كما أشاروا إلى استعدادهم الدائم لتبادل الخبرات والأفكار والمقترحات الجيدة مع زملائهم من جميع المحافظات لمواجهة التحديات وحل المشكلات التي تواجهها المحافظات بما يحقق في النهاية رضا المواطنين وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء للمحافظات .

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