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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قمة نارية بين ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي.. الليلة

ميلان ونابولي
ميلان ونابولي

يستضيف فريق إيه سي ميلان نظيره نابولي، اليوم، الأحد، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، على ملعب سان سيرو، في إطار منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويتلسح فريق ميلان بعاملي الأرض والجمهور في مباراة اليوم، لإسقاط نابولي من على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وفي حال فوز ميلان على نابولي في مباراة اليوم، مع تعثر أتالانتا أمام روما “في المباراة التي تقام في تمام السادسة مساء”، سواء بالتعادل أو الهزيمة، ينفرد الروسونيري بصدارة ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي.

وخاض فريق إيه سي ميلان 6 مباريات في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم، فاز في 4 مباريات، وتعادل في مواجهتين، ولم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن.

على الجانب الآخر، يطمح فريق نابولي في خطف نقاط المباراة الثلاث، لتأمين صدارة الدوري الإيطالي، وقطع خطوة جديدة نحو حلم التتويج باللقب.

يذكر أن آخر مباراة جمعت ميلان ونابولي، كانت في الدور الثاني من مسابقة الدوري الإيطالي، الموسم الماضي، وفاز ميلان بهدف نظيف.

ترتيب ميلان ونابولي:

يتصدر نابولي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 14 نقطة، وبفارق الأهداف عن أتالانتا صاحب المركز الثاني، ويأتي ميلان في المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط أيضا.

 

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