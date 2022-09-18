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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيدغدغ الدنيا.. أحمد فهمي يهنئ عمرو يوسف على «وعد إبليس»

أحمد فهمي
أحمد فهمي

هنأ  الفنان أحمد فهمي الفنان عمرو يوسف علي مسلسله “ وعد إبليس”.

وذلك عبر صورة نشرها أحمد فهمى علس حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور "انستجرام"، وعلق قائلا :"مبروك يا صاحبي أن شاء الله يدغدغ الدنيا".

أحمد فهمي يواصل تصوير مشاهده في فيلم "مستر إكس" بقبرص

تفاصيل فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية، ويشارك أحمد فهمي زوجته الفنانة هنا الزاهد، بعد أن اجتمعا سويا في عدد من الأعمال الفنيه الناجحة.

 

ويضم الفيلم مجموعة كبيره من نجوم الفن، أبرزهم أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، وضيوف شرف أكرم حسني، عمرو يوسف، مصطفى خاطر، صبري فواز، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

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