تغييرات جديدة.. فيريرا يستقر على تشكيل الزمالك أمام بطل تشاد اليوم

استقر البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تشكيل فريقه لمواجهة إليكت سبورت التشادي اليوم الأحد في ذهاب دور الـ 64 من دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يدخل الزمالك مواجهة اليوم أمام إليكت سبورت في دوري أبطال إفريقيا بتشكيل مكون من:

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: حسام عبدالمجيد – محمود حمدي “الونش” – حمزة المثلوثي

الوسط: أحمد فتوح – إمام عاشور – محمد عبد الغني – سيد عبدالله “نيمار”

الهجوم: يوسف أسامة – أحمد سيد زيزو – سيف الجزيري .

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساًء بتوقيت القاهرة، السادسة مساًء بتوقيت مكة المكرمة.

قائمة الزمالك لمواجهة بطل تشاد في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف " روقا" - يوسف إبراهيم " أوباما" - " محمد حسام " بيسو" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف