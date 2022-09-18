ختام فعاليات المؤتمر الرابع لقسم طب الأطفال بجامعة كفر الشيخ.. صور

اختتمت فعاليات المؤتمر الرابع لقسم طب الأطفال بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، والذي عُقد بالتعاون مع جمعية طب الأطفال وحديثي الولادة بكفر الشيخ، وذلك بقاعة السيمنار تحت رعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وافتتح المؤتمر الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب بجامعة كفر الشيخ، والدكتورة نهلة نصير وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، وحاضر في المؤتمر أساتذة الجامعات، من بينهم الدكتور عاطف دنيا أستاذ طب الأطفال بطب الأزهر، والدكتور محمد عبد المالك بطب الأزهر بنين، والدكتورة سهير فايد بطب الأزهر بنات، والدكتورة عفاف قراعة بطب الأزهر بنات، والدكتور محمد عز الرجال بطب المنصورة، والدكتور طارق حامد بطب الزقازيق، والدكتور أسامة الفقي بطب بنها، والدكتور مصطفى عبد العظيم بطب بنها، الدكتورة ريهام الحسيني بطب عين شمس.

كما حاضر خلال فعاليات المؤتمر، الدكتور أسامة العجمي أستاذ ورئيس قسم طب الأطفال بجامعة كفر الشيخ، والدكتور طارق عبد الباقي أستاذ ورئيس قسم المسالك البولية بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، والدكتورة هبة رياض بطب كفر الشيخ، والدكتور عيد سلامة بطب كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد الغفار طب كفر الشيخ، والدكتور علاء طه بطب طنطا، والدكتورة أمل شحاتة بهيئة المصل واللقاح بالقاهرة.

وقال الدكتور أسامة العجمي أستاذ ورئيس قسم طب الأطفال بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، ورئيس المؤتمر، لـ «صدى البلد»، إن المؤتمر جاء تحت عنوان «الجديد في طب الأطفال»، مشيراً إلى أن محاور المؤتمر الرئيسية شملت أمراض صدر الأطفال، وأمراض الجهاز الهضمي وسوء التغذية في الأطفال، وأمراض أعصاب الأطفال، وأمراض القلب وطرق اكتشافها المبكرة، وأمراض كلى الأطفال والجهاز البولي.

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