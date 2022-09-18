منتخب الكرة الشاطئية يدخل في معسكر استعداداً لبطولة «كوسافا» الدولية

حدد مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية غدًا الاثنين، موعدًا لانطلاق معسكر مغلق، في أحد فنادق القاهرة، استعدادًا لخوض منافسات بطولة "كوسافا" الدولية.



واستقر لطفي على ضم 18 لاعبًا للمعسكر، هم زيزو الصباح، أحمد حمدي لبانة، إبراهيم حسن، محمد السيد، مصطفى سمير، مصطفى أحمد، مصطفى صاصا، إسلام أحمد، أحمد الشحات، حسان محمد، كريم شحاتة، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن حسن الشافعي، محمد عبد النبي، حسام باولو، إسماعيل بهجت، الحسيني طه وأنور علي أنور.



وتمثل بطولة "كوسافا" واحدة من مراحل الاستعداد الأخيرة لكأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، التي تقام في موزمبيق، في شهر أكتوبر المقبل، وأوقعت قرعتها المنتخب المصري في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات السنغال، أوغندا ومدغشقر.